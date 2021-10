Ortodontka zaradi razmer vrnila koncesijo, najkrajšo pa bodo potegnili otroci

Že dolgo časa je pri nas zelo težko priti do zobozdravstvenih storitev, kaj šele do ortodontskih. Zgodb staršev, ki za svoje otroke neuspešno iščejo ortodontsko obravnavo je veliko, saj so čakalne dobe neverjetno dolge. Otrok z nepravilno izraščenimi zobmi na ortodontski aparat čaka več let - tudi do 9 let, če njegovo stanje ni nujno. V tem primeru čaka približno leto dni. Da je stanje na tem področju neznosno, je tokrat opozorila znana mariborska ortodontka, ki je bila leta 2019 izbrana za Mojo zdravnico 2019.

Specialistka čeljustne in zobne ortopedije Metka Kaloh, ki je direktorica podjetja VBO digitalno zobozdravstvo, ki je doslej izvajalo ortodontske storitve samoplačniško in po koncesijski pogodbi se je odločila prekiniti pogodbeno koncesijsko razmerje, saj »ne vidi možnosti za nadaljevanje sodelovanja«.

Zakaj ne želi več sprejemati pacientov po koncesijski pogodbi?

V javnem pismu, ki ga je objavil portal Siol.net, je zapisala, da za odpoved koncesije obstaja več razlogov:

- otroci predolgo čakajo na ortodontsko obravnavo (tudi do 9 let!) in je posledično niso deležni takrat, ko bi jo po strokovni doktrini potrebovali.

- Ko pridejo na vrsto, jim ne moremo nuditi najsodobnejših oblik ortodontske obravnave, s katerimi hitreje, učinkoviteje in manj boleče dosegamo boljše rezultate.

Zaradi vsega zapisanega ne morejo delovati v skladu z njihovimi strokovnimi prepričanjo in nuditi najboljših rešitev za paciente.

V svojem pismu je opisala grozljive razmere v ortodontski obravnavi otrok pri nas: »V kolikor je stopnja nujnosti "redno" ali "hitro", se na prvi pregled pri ortodontu čaka okoli 4 leta, pri stopnji nujnosti "izredno hitro" pa en mesec. Na obravnavo pa se potem čaka še dodatnih 6 let (redno), in 2 - 3 leta (hitro). V kolikor ortodont oceni, da je stopnja nujnosti res "izredno hitro", potem pa se obravnava prične znotraj enega leta. Takšnih primerov je zelo malo; zgolj 2 - 3 primeri na leto.«

Zakaj so vrste tako dolge?

Plačnik ortodontskih storitev v koncesijskem pogodbenem razmerju je ZZZS, ki plača le 60 novih primerov na leto. Zdravnica je v pismu, ki ga je objavil Siol.net pojasnila, da je to le na »posamezno ordinacijo s pogodbo le 5 pacientov na mesec, kar je vsaj 20-krat premalo glede na potrebe.«

Ortodontka je v pismu še predlagala nov način plačila, ki bi lahko v nekaj letih zelo skrajšal čakalne vrste in opozorila: »Pred dnevi pa smo lahko na RTV SLO prebrali, da je ZZZS uspel ustvariti slabih 80 MIO EUR dobička. Denarja za otroke in njihove zobe je torej več kot dovolj.«