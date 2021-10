Otroci v covidni bolnišnici: jih sploh lahko spremljajo starši?

V novem valu covida-19 je med okuženimi znova veliko mladih. Ti vse pogosteje tudi resno zbolevajo, prav tako nekateri že potrebujejo tudi hospitalizacijo. V bolnišnicah se sicer v večini še vedno zdravijo ljudje iz starostne skupine nad 60 let, pa vendar zdravniki poročajo tudi o primerih bolnikov iz starostne skupine od 30 do 40 let, ki potrebujejo tudi intenzivno terapijo. Najmlajši pacient v intenzivni enoti ima tako 35 let.

Današnji podatki s Sledilnika kažejo, da je najmlajši pacient v bolnišnici star 31 let, pred pred nekaj dnevi pa je vlada z zaskrbljenostjo sporočila, da je zaradi covida v bolnišnici tudi 3-letni otrok. Vendar pa je včeraj bolnišnico že zapustil.

Na UKC Ljubljana smo naslovili nekaj vprašanj o tem, kako so obravnavani otroci v covidnih bolnišnicah. Glede na strogo izolacijo in zaščitne ukrepe nas je zanimalo, ali se otrok v covidni bolnišnici sploh lahko zdravi v spremstvu staršev.

V največji slovenski bolnišnici so nam zagotovili, da je enemu izmed staršev na Pediatrični kliniki dovoljeno bivanje z otrokom. Otroci s covidom se namreč zdravijo na covidnem oddelku Pediatrične ali Infekcijske klinike. »V enoti intenzivne terapije na Pediatrični kliniki so vzpostavljene možnosti za varno obravnavo kritično bolnih otrok s covid okužbo,« so zapisali v odgovoru na naša vprašanja.

Na intenzivni doslej osem otrok

Doslej so v UKC Ljubljana zaradi covida na intenzivni terapiji zdravili 8 otrok, od tega 3 otroke s covidom in 5 otrok z večorganskim vnetnim sindomom (MIS-C). Ta se pojavi kot zaplet po prebolelem covidu kot pretiran imunski odziv telesa na koronavirus. Pojavi se približno štiri tedne po okužbi, ki je navadno blaga ali celo povsem brez bolezenskih znakov. Otrok z večorganskim vnetnim sindromom potrebuje zdravljenje v bolnišnici, včasih tudi v enoti za intenzivno terapijo, prizadeti so številni organski sistemi.

Sicer pa so otroci, ki so bili doslej zaradi covida hospitalizirani na pediatrični kliniki, imeli večinoma pridružene bolezni. »A pogosto so hospitalizacijo potrebovali prav zaradi samega covida,« so še zapisali v ljubljanski bolnišnici.