Otroci trgali in kožühali koruzo

V Turističnem društvu Cven pri Ljutomeru so mladim na prijeten način predstavili pomen kmečkih opravil. Omenjeno društvo namreč ohranja in obuja stara kmečka opravila in običaje, povezane s prleško kulinariko. Vse to želijo prenašati na mlade, saj že vrsto leto tesno sodelujejo s podružnično Osnovno šolo Cven.

Naravoslovni dan jim bo ostal v spominu. FOTOgrafije: Jože Žerdin

Tako so se v jesenskih dneh odločili obiskati prostore na Grüntu na Cvenu, ki ga upravlja TD Cven. Mladi so se iz šole odpravili peš skupaj z učiteljicami, na Grüntu pa jih je pričakal predsednik TD Cven Janko Horvat ter jim predstavil društvo ter poudaril njegovo dvajsetletno zgodovino. Mladi so se odpravili na bližnjo njivo, kjer raste koruza, in skupaj so se lotili trganja z rokami. Ko so nekaj koruze potrgali, so jo dali v pletene košare in se skupaj lotili še kožühanja.

V učilnici na prostem so spoznali pomen tovrstnega kmečkega opravila. Ob koncu so si ogledali krušno peč, v kateri članice društva pečejo prleške jedi, kot so kvasenice, postržnjače, krapci. Prav gotovo so mladi na Grüntu spoznali kanček nekdanjega časa v Prlekiji.