Otroci sami pridelali gnojilo za zelenjavo

»Rožice, olupki, sladoled, jajčne lupine,« se je v tednu otroka slišalo iz grl okoli 20 vrtičkarjev, starih od dve do šest let. Tudi najmlajši so hitro usvojili novo znanje. Na dve skupini, tulipane in zvončke, razdeljeni otroci iz vrtca Akademija Montessori v Ljubljani, kjer najmlajše učijo čim večje samostojnosti, so to jutro pozdravili prav posebne goste, ki so malčke naučili, kaj vse so organski odpadki, in jim predstavili, kako jih lahko s pomočjo kuhinjskega kompostnika koristno porabimo za pripravo gnojila, s katerim nato zalivamo lončnice in vrt. Od odpadka do rastli...