Otroci raziskovali Pekel

Pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije vsako leto ogromno izvajalcev od najmlajših pa do tistih najbolj izkušenih organizira različne dogodke, s katerimi proslavijo kulturno dediščino. Že nekaj let pri tem sodelujejo tudi otroci vrtca Šempeter pod mentorstvom strokovnih kadrov iz vrtca. V preteklosti so spoznali ličkanje, pridelavo in obiranje hmelja, vodo kot vir življenja, arheološke znamenitosti, gastronomijo, tokrat pa so se podali v raziskovanje podzemnega sveta jame Pekel.

Otroci med spoznavanjem podzemnega sveta ob obisku preboldskih jamarjev FOTOgrafiji: Darko Naraglav

»Kaj vse se skriva v jami?« je bilo vprašanje, ki so si ga zastavili, ko so začeli raziskovati. Več mesecev so izvajali različne aktivnosti, kot so ogledovanje videoposnetkov, fotografij živali, ki se zadržujejo v jami, slikanje v različnih tehnikah, izdelovanje lutk in igre s sencami, prepevanje pesmi, ples in gibalne aktivnosti, povezane z jamo. Povabili so babici Nevenko in Marico, ki sta bili dolgoletni vodnici v jami Pekel in sta otrokom z besedo in sliko pričarali čarobnost kraške jame.

Še več o raziskovanju podzemlja pa so otroci zvedeli nedavno, ko so jih obiskali preboldski jamarji, ki so prvi raziskovali in tudi odkrili zgornjo etažo jame Pekel leta 1969, kar je tudi prispevalo k temu, da je jama Pekel postala spet turistična. V 19. stoletju je bila znana kot Žalska jama, ki pa je z leti utonila v pozabo. Otroci so se razveselili obiska jamarjev Črni galeb. Silvo Ramšak, ki je bil dolgoletni predsednik kluba, jim je prikazal opremo, ki jo potrebujejo pri delu v jami.

Ob videoposnetkih pa so otroci spoznavali tudi način raziskovanja jam, merjenja, kartografiranja, reševanja, skrb za ohranitev čistih jam in tudi jamsko živalstvo stalnih ali občasnih prebivalcev podzemnega sveta.

Večmesečne aktivnosti otrok na temo jame Pekel in jamskega sveta bodo zaokrožene še z zaključno prireditvijo. Ta dogodek bo tudi zgleden primer sodelovanja med Turističnim društvom Šempeter in vrtcem Šempeter. Otroci se bodo predstavili s kulturnim programom, sodelovali pa bodo tudi v praktičnih delavnicah. V naravnem okolju pred jamo bodo razstavili svoje izdelke, povezane s podzemnim svetom.