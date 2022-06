Otroci postali pravi čebelarji

»Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice, pozabi vas nikdar ta stari čebelar,« je refren ene najbolj znanih skladb Ansambla Lojzeta Slaka Čebelar. Ta je zagotovo odmevala tudi med letošnjim praznovanjem svetovnega dneva čebel.

Tega si bodo zapomnili tudi osnovnošolci v občinah Rače, Sveta Ana in Šmarje pri Jelšah ter dijaki Srednje lesarske šole v Mariboru. Vsi ti so se namreč lahko razveselili novih čebelnjakov, s pomočjo katerih bodo lahko tudi v praksi preizkusili svoje teoretično znanje o čebelah oziroma čebelarjenju. Zasluga za to gre Čebelarski zvezi Slovenije in Prvi Osebni zavarovalnici, ki sta združili moči v projektu #PRVAčebela.

Odprtje čebelnjaka za OŠ Šmarje pri Jelšah in podružnične šole



»Zelo sem vesel, da je na natečaju Prve in Čebelarske zveze Slovenije Čebelarskemu društvu Šmarje pri Jelšah uspelo, in tako v uporabo predajamo učni čebelnjak Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah in POŠ Kristan Vrh. Občina je že financirala postavitev učnega čebelnjaka v Šentvidu pri Grobelnem, največji podružnični šoli OŠ Šmarje pri Jelšah, obiskuje jo tisoč otrok. Z novim čebelnjakom so učenci pridobili pomemben učni pripomoček, to jim bo popestrilo pouk in druge šolske aktivnosti. Spoznavali bodo tradicijo gojenja čebel v naših krajih, ki je stara že več kot 140 let. Obenem bodo na prijazen in zanimiv način spoznavali pomen čebel, njihovo vlogo v okolju,« je bil vesel župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš.

Pridobitve so se seveda razveselili tudi v Račah in Sveti Ani v Slovenskih goricah. #PRVAčebela je sicer z učnimi čebelnjaki prejšnja leta že razveselila osnovne šole v občinah Dobrovnik, Ivančna Gorica, Kočevje, Laško, Mokronog - Trebelno, Lovrenc na Pohorju, Pivka in Vojnik.

»Predvsem je pomembno, da se otroci naučijo živeti s čebelami, ki so del slovenske kulture in ključne za življenje na Zemlji. Verjamem, da bodo mentorji svoje znanje o čebelah prenesli na naše najmlajše in da bodo čebelnjaki služili svojemu namenu,« je ob tem poudaril tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.

Predsednica uprave Prve Osebne zavarovalnice Nataša Hajdinjak pa je dodala, da so nasmejani obrazi otrok ob sprejetju učnih čebelnjakov znova potrdili, da so ti ne le koristni, ampak tudi vedno bolj dobrodošli v lokalnih skupnostih.