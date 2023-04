Otroci na Bledu lovili pirhe (FOTO)

V slovenskem turističnem biseru so zelo uspešno pripravili eno najzabavnejših velikonočnih iger za otroke lov na pirhe. Na Blejskem gradu se je na velikonočno nedeljo zbrala pisana množica obiskovalcev z vseh koncev sveta. Pritegnile so jih skrivnosti gradu, še zlasti že tradicionalna zabavna raziskovalna igra za otroke. Prireditev že več kot deset let organizira Zavod za kulturo Bled.

Iz Slovenije in tujine so prišli.

Ob 11. uri so vsi sodelujoči pri grajskem vodnjaku na spodnji terasi dobili točna navodila. Dvesto unikatnih lesenih pirhov je bilo skritih po celem gradu, vsak pa je srečnemu najditelju prinesel nagrado. Otroci so jih lahko v ustvarjalni delavnici v Viteški dvorani po svojem okusu okrasili in obdržali za spomin.

Obilo zabave

Po gradu so cepetale otroške nožice, njihove roke so včasih tudi ob pomoči staršev preiskale vsak grm, cvetlični lonec ali grajski kotiček. Večini je uspelo hitro najti kakšen pirh. Srečni najditelji iz Slovenije, Nemčije, Madžarske, Francije, Slovaške, Italije in celo iz Severne Karoline v ZDA niso skrivali navdušenja, ko se je v njihovih rokah znašel ličen jajček iz lesa. Najhitrejši so prve pirhe našli že v nekaj minutah po začetku igre.

Otroci so pregledali vsak grmiček.

Po besedah Špele Repnik z Zavoda za kulturo Bled dogodek vsako leto skrbno načrtujejo. Ker res želijo razveseliti čim več otrok, so tokrat skrbno skrili kar 200 pirhov. Poleg tega so, da bi vsem obiskovalcem pripravili zabaven dan, organizirali tradicionalne velikonočne igre, kot sta sekanje in valicanje pirhov, ki so jih nekdaj igrali v marsikateri družini.

Starši so poprijeli za ribežen.

Zavod za kulturo Bled je k sodelovanju povabil tudi starše, ki so se lahko pomerili v ribanju hrena in lupljenju pirhov. Smeha ni manjkalo, tekmovalnosti tudi ne. Vsi so merjenje moči vzeli resno ter poskrbeli za obilo zabave med gledalci. Pri ribanju hrena je vsak dobil svoj ribežen, hrenov koren so žrebali, tekmovanje pa se je zaključilo, ko je udeleženec hren naribal do konca na najmanjšem strgalu! Pomembna je bila tehnika. Igra je bila zanimiva, vsak zmagovalec pa je prejel nagrado. Dogodek vsako leto pospremijo sladke dobrote, čokoladna jajčka pa so delile simpatične kokoške, maskote, ki so obiskovalcem z veseljem pozirale za spominske fotografije.

Predvsem najmlajši so uživali.