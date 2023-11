Otroci kiparijo že pol stoletja (FOTO)

Kot je bilo pred nedavnim slišati, se je jubilejna Mala Napotnikova kolonija ustvarjanja kipov iz lesa, ki ima začetke v kraju slovenskega slavnega kiparja Ivana Napotnika, za visoki jubilej vrnila v Zavodnje. Tu in drugod v Šaleški dolini je doslej ustvarjalo veliko stotin nadarjenih učenk in učencev, ki so svojo vnemo v iskanju znanja in talenta s tega področja uveljavljali v prostem času, zunaj šolskih terminov in urnikov.

Mentorski zbor Zavodnje 2023 FOTO: Jože Miklavc

Z njimi je sodelovalo na desetine izjemnih pedagogov, umetnikov, kiparjev in pedagoških vodij, ki so usmerjali mlade v tehnično-umetniško ustvarjalno delo in jim tako omogočali odkrivati ta lepi svet, povezan z naravo, okoljem in kulturno dediščino.

Gotovo je dobro

»Napotnikove kiparske kolonije so bile v obdobju pol stoletja nekaj izrednega, posebnega, ne samo v domačem okolju, temveč tudi v državnem in širšem prostoru. Takšnega načina ustvarjanja otrok v kiparstvu drugje v Sloveniji ni. In da se kakšna stvar obdrži 50 let, pomeni, da je dobra, kakovostna, da izobražuje in da jo okolje, v katerem se ustvarja, tudi sprejema,« je povedal Anton Skok, pedagog in zanesenjak, ki je bil vpleten v mnogo teh dogodkov skozi svojo pedagoško prakso.

Občutki? »V koloniji sem začel sodelovati kot učitelj mentor osnovnošolcem pred 45 leti. Tudi tokrat, ob jubilejni delavnici, so občutki prekrasni. Vesel sem, da so se nam pri ustvarjanju pridružili tudi dijaki in dijakinje velenjske umetniške gimnazije, ki v okviru kolonije izpolnjujejo delček svojega rednega programa.«

Zvonik v Zavodnjah FOTO: Jože Miklavc

Spregovorili številni gostje

Po dvodnevnem ustvarjanju učencev z osnovnih šol Šaleške doline ter letos prvič dijakov Gimnazije Velenje – likovna smer so ob jubileju ter ob razglasitvi najuspešnejših mladih umetnikov spregovorili gostje; prireditelja Zdenko Gorišek, predsednik, ter Bojana Špegelj, sekretarka (Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje-MZPM), umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Milena Koren Božiček ter župan občine Šoštanj Boris Goličnik.

Šolarke z mentorico FOTO: Jože Miklavc

Slednji je bil navdušen in jasen, da je dogodek, kot pred tem že toliko drugih, izviren in da so tako krajani Zavodenj kot občine Šoštanj ponosni, da se je mala kiparska šola razvila v sodobno obliko motiviranja nadarjenih učencev in dijakov. In prav je, da so danes, ob polstoletnici od ideje, spet v kraju, kjer so bili njeni začetki. A tudi na domu rojaka Napotnika, ki je kot slavni kipar Šaleške doline ter Šoštanja ponesel v svet sloves kulturnega okolja, kjer je ustvarjal.

»Ob dogodku sem zelo vesel in čestitam organizatorjem, pedagogom in našemu domačemu kiparju v lesu Francu Ravnjaku. Čestitke za izjemne izdelke pa naslavljam tudi učencem in dijakom.«

Kipar mentor Franc Ravnjak FOTO: Jože Miklavc

Zaljubljeni v les

»Na teh kiparskih delavnicah ter skupaj s temi v Zavodnjah sem bil prisoten 45 let. Ob zaključku 50. Male Napotnikove kolonije menim, da ob tem raste umetnik sam, sam se uči, uči mlade in pridobi otroške ideje. Vsaj jaz tako dojemam to mentorsko sodelovanje, to doživljanje mladostnega ustvarjanja. O mestu kiparja oziroma mojem doživljanju tega kulturnega ustvarjanja v naši dolini pa menim, da je kiparstvo težje kot nekatere druge umetniške zvrsti. Zahteva poznavanje lesa, posebno orodje, dolgotrajno pridobivanje izkušenj, vztrajnost in kot vsaka umetnost tudi nadarjenost,« pravi Ravnjak.

»Moja ustvarjalnost? Poleg izjemnega veselja in ponosa, da sem lahko bil del teh ustvarjalnih delavnic, sem več kot pol svojega življenja zaljubljen v les, v delo z njim ter iskanje vedno novih načinov, kako prisluhniti idejam, ki me vznemirjajo ob vsakem pogledu na del žive narave. V Galeriji Kajuh v Šoštanju je shranjenih 350 kipov, v Lokovici pa imam še en prostor, depo z mojimi stvaritvami, izdelki, materialom, orodjem, polizdelki, idejami. Tam je polno mojih zamisli, ja, tudi neuresničenih. In tam je tudi velik, lep del mojega življenja, tesno povezan s Šoštanjem, mojimi someščani in v vsakem kotu tega kraja, občine vidim nove možnosti in poti do ustvarjanja,« še pravi.

Ona že ve, kaj bo izdolbla. FOTO: Jože Miklavc

Ob zaključku kiparske kolonije so za jubilejno leto razglasili tudi najboljše ekipe ter kiparske mojstrovine z osnovnih šol Šalek, Gustava Šiliha ter Gorice, vse šole so iz Velenja, odlično pa so se predstavili tudi učenci z OŠ Mihe Pintarja Toleda iz Šmartna ob Paki, z OŠ Karla Destovnika - Kajuha iz Šoštanja, OŠ Antona Aškerca in OŠ Livada Velenje. Izjemno uspešno se je tokrat prvič predstavila ekipa Gimnazije Velenje.

Morda nekoč slavni kiparki FOTO: Jože Miklavc

Učenci in mojstri FOTO: Jože Miklavc

Supermentor, pedagog Anton Skok FOTO: Jože Miklavc