Otroci iz Ukrajine na počitnicah v Sloveniji: »Tukaj ob morju se ponovno smejejo«

Do jutri bo 49 otrok iz ukrajinskega Harkova na počitnicah v Strunjanu in drugod po slovenski obali. Poleg tega projekta letovanja Slovenska karitas v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve letos prispeva še k obnovi 80 porušenih domov in srednje šole v harkovski regiji.

»Vaš prispevek je dal tem mladim nekaj, kar jim že dolgo manjka: mir, veselje in možnost, da so ponovno le otroci. Večina teh fantov in deklet je v vojni izgubila očete, zadnja leta so doživeli ogromno strahu in izgub, se morali prisilno seliti, tukaj ob morju pa se ponovno smejejo, sklepajo prijateljstva in dobivajo izkušnje normalnega otroštva, ki jim jih je vojna ukradla. Doma, v Harkovu, so razmere izredno težke, prihodnost negotova, potrebe po pomoči pa ogromne,« je opisala Irina Žepalova iz Caritas-Spes Harkov, s katero se Slovenska karitas povezuje pri organizaciji letovanj. Od leta 2022 so jih izvedli že sedem za 313 otrok iz Ukrajine.

Po besedah Jane Lampe iz Slovenske karitas so med deklicami in dečki, ki so od 7. julija na počitnicah v Strunjanu, otroci staršev, ki so v sindikatu ukrajinske nacionalne policije in so za tovrstno pomoč prosili slovensko veleposlaništvo v Kijevu. »Karitas letos dodatno v sodelovanju z občino Kočevje sofinancira še letovanje 44 otrok iz Buče, ki so tudi v teh dneh na počitnicah v njihovi občini. Na tak način si otroci vsaj malo spočijejo od alarmov, bombardiranja in vseh travm, ki jih je prinesla vojna,« je dejala Jana Lampe in dodala, da je vojna močno prizadela 4,6 milijona šolarjev, tretjina šol je poškodovanih, več kot 360 porušenih.

Umik iz travmatskega okolja

»Program, kot je ta, s katerim Slovenska karitas za krajše obdobje pripelje mladostnike v Slovenijo, je pomemben za otroke, ki živijo v vojni, ker pomeni umik iz travmatskega okolja vsaj za določen čas, da se lahko sprostijo, ponoči mirno spijo, se pogovarjajo z vrstniki in so deležni psihosocialnih terapevtskih programov, ki jih morda doma niso. Slovenija s svojimi programi podpira tudi projekte za psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom v Ukrajini in za izobraževanje tistih, ki z njimi delajo. Prav tako podpiramo projekte medicinske rehabilitacije žrtev vojne, med katerimi so tudi otroci,« je naštel Edvin Skrt, generalni direktor direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na ministrstvu za zunanje zadeve.

Dosedanja pomoč Slovenske karitas Ukrajini, s sodelovanjem ministrstva in 240 podjetij, znaša 5,4 milijona evrov.

Drugi projekt humanitarnega strateškega partnerstva med ministrstvom za zunanje zadeve in Slovensko karitas za pomoč Ukrajini je prispevek k obnovi več kot 80 delno poškodovanih stanovanjskih hiš in srednje šole v harkovski regiji, ki jo v normalnih razmerah obiskuje 600 dijakov. Skupna vrednost obeh projektov v letošnjem letu je 468.800 evrov, pri čemer ministrstvo sofinancira 422.000 evrov.

»Razmere v Ukrajini so zdaj najtežje od začetka vojne, pomoči je vse manj. Zato Slovenska karitas nadaljuje zbiranje sredstev za pomoč najranljivejšim, ki potrebujejo našo bližino in solidarnost, da čutijo, da niso sami v tej veliki stiski,« je poudarila Jana Lampe. Dosedanja pomoč Slovenske karitas Ukrajini, s sodelovanjem ministrstva in 240 podjetij, znaša 5,4 milijona evrov.