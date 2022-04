Otoplilo se bo, toda ne veselite se prehitro ...

Potem ko smo vendarle že dočakali nekoliko toplejše temperature, je številne kraje po Sloveniji ta konec tedna spet pobelil sneg. Ta ne bo obstal prav dolgo, dežurni meteorolog Andrej Velkavrh namreč napoveduje novo otoplitev. Toda tudi nova pošiljka snega je povsem mogoča že prihodnji konec tedna.

»Počasi se bo segrelo, jutri bodo temperature ponekod še malo pod ničlo, potem pa ne več. Ohladilo pa se bo spet v soboto, ko bo tudi malo padavin. Jutranje temperature se bodo spet spustile, v nedeljo zjutraj se bodo približale ničli, a zdi se, da bo to le prehodno in se bo za tem spet segrelo,« je povedal Velkavrh in še dodal, da bomo ta teden imeli najvišje temperature nekje do 19 stopinj.

Kot je dejal, ni nemogoče, da bi se spet zelo nizko spustila meja sneženja, bo pa padavin precej manj kot tokrat. »Po nižinah težko, da bi spet snežilo, po hribovju pa zna spet kaj pobeliti. Vendar pa to še ni zelo zanesljivo,« je povedal.

Mnogi kmetje in sadjarji so se po obdobju suše danes zaradi nizkih temperatur zelo bali pozebe, a Velkavrh meni, da hujšega ni bilo. »Temperature so bile sicer pod ničlo, a ni bilo hujšega, ker je bila bolj oblačna noč.«

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj več sonca bo v južni Sloveniji. Popoldne bodo v zahodnih krajih možne manjše krajevne padavine. Ponekod bo pihal južni ali jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo na vzhodu sončno, drugod bo predvsem dopoldne bolj oblačno, na zahodu ni izključena kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo tudi v zahodni polovici Slovenije delno zjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 10 do 15, na vzhodu do 18 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo na vzhodu večinoma sončno, drugod bo občasno več oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik, topleje bo.