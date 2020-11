Osvojili so nagrado, divjaki bodo trši oreh

Skoraj 10 m visoka opazovalnica

Tematska pot Drvošec ob Cerkniškem jezeru, ki so jo predali namenu konec avgusta, je po mnenju strokovne komisije Turistične zveze Slovenije postala naj pot leta 2020.Turistična zveza Slovenije jo je prepoznala kot najbolj izstopajočo v državi in jo v kategoriji naj tematska pot leta 2020 uvrstila na prvo mesto. Nagrado ji je podelila v akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna. V okviru te je strokovna komisija izbirala najlepše in najgostoljubnejše kraje letošnjega leta. Naziv naj tematska pot je Drvošec dobil v soboto popoldne na – zaradi epidemiološke situacije v državi – virtualni podelitvi.Skoraj štiri kilometre dolga tematska pot Drvošec, na kateri so dve opazovalnici za ptice – Kuharca in Klejni vrh –, 10-metrski razgledni stolp Otočec ter vrsta interaktivnih informacijskih točk, poteka ob Cerkniškem jezeru, večinoma po gozdnem grebenu. Ker poteka po nekoliko dvignjenem terenu, ponuja prekrasne razglede na presihajoče jezero, coprniško Slivnico in širšo okolico.»Gre za lahko pešpot, ob pohodniški obutvi primerno za vse generacije, predvsem so nad nekaterimi točkami na njej navdušeni otroci, saj imajo na voljo plezalo ris, silhueto medveda in volka, luknjice v prehranjevalni verigi in podobno,« praviiz Notranjskega regijskega parka.»Obiskovalci se lahko po njej sprehodijo kadar koli, zaradi menjave letnih časov in spreminjanja gladine ter velikosti jezera je doživetje vsakič drugačno. Notranjski park poleti organizira tudi vodene pohode, s to ponudbo pa se povezuje z domačini; gospodinja spretnih roknekje vmes čaka s prigrizkom, pripravljenim iz sestavin iz narave,pa malo bolj utrujene med posameznimi točkami na poti ali pa nazaj na izhodišče popelje z lojtrnim vozom na konjsko vprego.«»Nagrade smo veseli, saj potrjuje, da gremo s svojim delom v pravo smer,« pravi direktor Notranjskega parka. »To nam je potrdila stroka in to nam potrjujejo obiskovalci, ki se vsakodnevno radi sprehodijo po tej sproščujoči poti čudovitih razgledov sredi neokrnjene narave Notranjskega parka.«Park je pot postavil s finančno pomočjo dveh projektov, LIFE Stržen in KRAS.RE.VITA (sofinanciran od EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije). Omogočili so jo še Agrarna skupnost Dolenje Jezero, zasebni lastniki parcel, občina Cerknica ter lokalna podjetja, ki so prispevala del finančnih sredstev, Elgoline, EBMPapst in Alpod.»Ob prejemu nagrade se zahvaljujemo vztrajnim delavcem podjetja Proform, ki je izdelalo in postavilo vse, kar je iz lesa, srčna hvala našim marljivim terenskim delavcem, predvsem, ki je pot naredil ter jo skupaj zinsto- in stokrat očistil, pokosil, porezal drevje in podrast ob njej. Hvala vsem oblikovalcem, arhitektom, ustvarjalcem vizualne podobe naše poti. Hvala tudi obiskovalcem, ki nam vsakodnevno sporočajo, kako uživajo na naši poti. Hvala vsem za kritične besede, zaradi katerih smo in še bomo naredili mnoge izboljšave. Vabljeni na zmagovalno pot, ki s spreminjanjem letnih časov in jezera ponuja vsakič drugačno podobo in zato vedno novo doživetje,« je še povedal Podjed.Priznanja so se razveselili tudi na občini Cerknica. Županje dejal, da predstavlja pot Drvošec velik korak naprej k turizmu Cerkniškega jezera in okolice, kjer se povezujejo kultura, narava in turizem: »To povezovanje prinaša pravilne rezultate. To je korak, ki smo ga dolgo čakali. Naslednji korak je dokončanje interpretacijskega centra v Dolenjem Jezeru, ki ga financiramo neposredno iz občinskega proračuna, Notranjski park pa ga bo opremil z ustreznimi napravami. Čaka nas še ureditev prometa, saj moramo preprečiti divje vožnje po parku in jezeru. To bo trd oreh. Žal je tako, da prav vse ne more biti dovoljeno. Nismo privrženci navala na Cerkniško jezero, ampak v zadnjem času ga žal občutimo, vendar sem prepričan, da bomo tudi zato našli določene amortizerje in se bomo temu uspešno uprli.«