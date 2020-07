Osvežujoče darilo za rojstni dan

Dolgčas, če ni Novic

Ana Logar se je razveselila izdelkov svojega najljubšega mesarja. FOTOGRAFIJE: Igor Mali

Zelo vesela je bila tudi brisač.

Joj, kako bodo vnuki veseli, ko bodo videli, kaj vse sem dobila!

Levstikova pot je nastala leta 1987, ko se je na pot odpravilo 397 popotnikov z vseh koncev Slovenije. Če se slučajno odločite za njeno severno traso, jo boste morali mahniti tudi čez Gobnik, od koder se odpre prav čudovit razgled po okoliških domačijah, vinogradih in zidanicah. Ena takšnih je, denimo, Bajčeva,kjer je nastajalo jedro Levstikovega potopisa, ko se je pisatelj kot žejen popotnik s prijatelji ustavil na kozarčku rujnega. Druga zidanica, ki bi jo na tem mestu posebej omenili, je. Prej, ko stainživela še v Gameljnah, je bila njun vikend. Danes je to njuno stalno prebivališče, zaradi katerega sta Ljubljano povsem prekrižala. V kotlino ju ne vleče več.»Ali smo prav prišli?« smo v tistem zavpili že od daleč. Kokoši so glasno kokodakale v tamkajšnjem kurniku, a se je iz daljave vseeno zaslišal ženski glas: »Odvisno, kam ste namenjeni, če ste k meni, potem ste že na pravem naslovu!«Bil je to glas Ane Logar, danes srečne penzionistke, prej pa dolgoletne tajnice v oddelku za radiofrekvenčne motnje. Presrečne tudi zato, ker si je za svoj 64. rojstni dan, ki ga praznuje ravno v tem tednu, najlepše darilo podarila kar sama.Tega sicer še nismo vedeli, ko smo se peljali čez Litijo tja gor proti Gobniku. Vedeli smo le to, da je gospa srečna nagrajenka v znani nagradni igri – Poletje s Slovenskimi novicami, ki jo sooblikujemo skupaj s podjetji Dana, Radenska, Intersnack – Chio, Kotanyi, Svilanit, Učila International – Felix in Meso Kamnik. In da je tedaj zadela mogočen paket, v katerem je vse od pijač, prigrizkov, knjig pa do žara in še česa, skratka, vse za udobno preživljanje poletnih dni.Logarjeva je tudi naša zvesta privrženka: »S Slovenskimi novicami je jutranja kava še neprimerno boljša!« Kadar jih njihov poštar zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne dostavi, se zave, da je brez Novic en velik dolgčas. Pa čeprav živi v dejanskem raju samih razgledov, cvrčanja narave in žgolenja ptic. Pa čeprav ima vrt, nekaj njive in malo vinograda. Ter dva odrasla sinova, eden živi nad Igom, drugi v Borovnici; Ana je babica tudi dvema vnukoma in vnukinji.Ko je tedaj še enkrat več s pogledom premerila nagradni paket, ki si ga je priborila, potem ko je poslala nagradni kupon in imela ravno prav sreče, je že vedela: »Joj, kako bodo vnuki veseli, ko bodo videli, kaj vse sem dobila!« Zdi se, da je bila še posebno vesela bona za meso, ki ga v našem paketu podarja Meso Kamnik. »To je res dobra izbira! Po njihovih mesnih izdelkih že tako posegamo.«In zakaj že ne bo šla letos na morje? »Ker nam tukaj resnično ničesar ne manjka!«