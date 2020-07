Osvežilno darilo za pridne kosce

Poletje s Slovenskimi novicami FOTO: Jaroslav Jankovič

Slovenske novice tudi to poletje nagrajujemo naše zveste bralce. Skupaj z Dano, Radensko, Intersnack – Chiom, Kotanyijem, Mesom Kamnik, Svilanitom, Učili International – Felixom, nekaj reči pa smo primaknili še sami, bomo vse poletje razveseljevali srečne izžrebance z naborom nagrad, ki vam lahko še polepšajo poletne dni. Vsak dan od 4. julija do 8. avgusta bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel ta bogati poletni paket. Sodelujete lahko tako, da izpolnite prijavnico in jo pošljete na naš naslov: Slovenske novice, Dunajska 5, 1000 Ljubljana.

»Ooooooo, kaj res. Včasih kaj pošljem, tudi tokrat sem prijavnico poslala bolj za hec, se nisem ničesar troštala,« je bila veselo presenečena upokojenaiz Dolenje vasi, kjer sta si zpred desetletji, »ko so bile v naši vasi še same kmetije«, s svojimi rokami zgradila hišo.Odpeljali smo se proti Notranjski in v Cerknici zavili proti Dolenji vasi, malo naprej je Cerkniško jezero. »Zdaj so polne ceste kolesarjev, ki gonijo proti jezeru in se tam kopajo,« je povedala Cvetka.No, potem vam bosta tudi prav prišla brisača in krema za sončenje, smo pripomnili. Z Jožetom se nasmehneta in spogledata. »Malo smo že v letih za morje in te reči,« pravi Jože, ki si je pokojnino prislužil v tovarni pohištva Brest, ta je včasih zaposlovala čez 2000 ljudi.»Bilo je dela, kolikor smo ga hoteli.« Tudi Cvetka je delala v Brestu v administraciji, Jože pa je bil mojster v delavnici. Poznata se že od mladih nog. »Tam prek ceste je stala moja rojstna hiša. Zdaj so jo podrli, ker bodo zidali novo,« pokaže Jože. Cvetka pa dodaja: »V hiši zraven sem živela jaz.« Potem sta se v začetku šestdesetih vzela in vseskozi živela na Cerkniškem polju, na katero sta zelo navezana.Jože se je vsa leta poleg službe ukvarjal z živino in konji: »Še grem in pomagam, sicer pa sem živali prepustil vnukom. Tako je tudi prav.«Ko smo že zložili polovico pijače na mizo, ki stoji v senci pred hišo, je Cvetka priznala: »Veste, nisem verjela. Sem mislila, da nas nekdo nateguje. Saj veste, danes je vseh sort ljudi po telefonu, ki nekaj kličejo in prodajajo ... Tole pa bo prav prišlo, zdaj je namreč košnja.«Z osvežilno pijačo Dane in Radenske se bodo njuni domači in kosci zagotovo okrepčali. V nagradnem paketu Poletje s Slovenskimi novicami so tudi slastni prigrizki Chio in dišeče začimbe Kotany, pa bon za nakup mesa Mesa Kamnik. Za vroče poletne dni so dodane mehke brisače Svilanit in set kuhinjskih krp, ki se jih je Cvetka zelo razveselila in hudomušno pripomnila: »No, ste že vedeli, da sem gospodinja.« A Cvetka ne skrbi le za kuhinjo in hišo, zadaj ima tudi vrt: »Sicer ne raste tako bujno kot kje na Dolenjskem, vendar zraste.« Jože še pojasni: »Ne uporabljava nobenih škropiv, samo naravno. Za naju zraste dovolj. In veva, kaj je na krožniku.«Še posebno se je Cvetka razveselila knjig založbe Učila – Felix. »O, rada berem, jih imam že polno omaro.« Sicer sta že leta naročnika Slovenskih novic. Jože najraje prebere, kaj se dogaja v Sloveniji in v svetu, Cvetka pa ima raje nasvete.Prešerno se je nasmejala, ko smo prednjo postavili žar na oglje MQ in set za peko. V paketu sta bila tudi senčnik za avto in pršilo za sončenje Hawaiian Tropic! Vse te lepe nagrade smo ob našem obisku zložili na mizo pred hišo družine Braniselj in še malce pokramljali z nagrajencema, ki sta se nagradnega paketa Poletje s Slovenskimi novicami zares iskreno razveselila.