Osvežilen skok v vodo? Pozabite na to, saj so temperature skoraj rekordne

Če boste v teh dneh, ko je na pohodu nov vročinski val, želeli ohladitev, jo boste zaman iskali na slovenski obali ali hrvaški obali. Temperature morja so vsak dan višje, v Piranu segajo že skoraj do 28 stopinj Celzija, kar pa je daleč od lanskega rekorda, ko so namerili čez 30 stopinj. V Kopru se boste namočili v morju, ki ima dobrih 27 stopinj Celzija, prav tako v Izoli.

Tudi če se boste odpravili čez mejo boste težko naleteli na osvežilen skok v morje. Na Krku so temperature dobrih 27 stopinj, na Mljetu celo 28, 7 stopinje Celzija. V Pulju ima morje prav tako prijetnih 27 stopinj, temperature proti jugu pa so nekoliko nižje. V Splitu se hladijo v morju, ki ima 26 stopinj.

Tudi sladke vode s prijetnimi temperaturami

Če se vam slovensko morje torej zdi pretoplo, lahko ohladitev poiščete v jezeru ali reki. Soča ima pri Kobaridu le 12,7 stopinje, prav tako Kamniška Bistrica. Bolj topli sta Kolpa in Krka, ki imata okoli 25 stopinj. Voda v Bohinjskem jezeru ima skoraj 23 stopinj stopinje, v Blejsko pa 24.

Temperature voda v Sloveniji lahko sicer preverite tukaj.