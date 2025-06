Ostro pismo županu: »Ustavite odstrel medvedke z mladičem«

V Društvu za dobrobit živali AniMa so se danes ostro odzvali na odločitev o odstrelu medvedke z mladičem na območju Rakitne. Svoj poziv so naslovili na župana Občine Brezovica, Zavod za gozdove Slovenije in Ministrstvo za naravne vire in prostor, pri tem pa izrazili resno zaskrbljenost nad obstoječim upravljanjem prostoživečih vrst in odnosom do sobivanja ljudi z divjimi živalmi.

Poziv k takojšnjemu preklicu dovoljenja za odstrel

V društvu opozarjajo, da je dovoljenje za odstrel medvedke, ki je pred dnevi z mladičem zašla v bližino naselja Rakitna, utemeljeno na »neupravičenem zanemarjanju osnovnih preventivnih ukrepov«. V priloženem dokumentu so izpostavili več ključnih pomanjkljivosti, ki bi jih bilo mogoče nasloviti brez uporabe skrajnih ukrepov.

Med glavnimi očitki pristojnim institucijam so:

• nezavarovani ali nepravilno odstranjeni odpadki, ki privabljajo divje živali,

• prekomerno in nenadzorovano krmljenje divjadi, kar dodatno privablja medvede k naseljem,

• pomanjkljivo informiranje lokalnega prebivalstva o sobivanju z medvedi in ukrepih za zmanjšanje tveganja.

Zakonodaja predvideva odstrel kot skrajni ukrep

Iz Društva AniMa poudarjajo, da je po zakonodaji odstrel medveda dopusten le kot zadnja možnost – torej šele takrat, ko so izčrpani vsi drugi ukrepi za preprečevanje škode in konfliktov z ljudmi. »V tem primeru ti pogoji niso bili izpolnjeni, zato je dovoljenje za odstrel v neskladju z veljavno zakonodajo,« opozarjajo.

Dodajajo, da je zgodnje razmnoževanje medvedov in njihovo približevanje človeku posledica umetno visoke gostote populacije, ki se ohranja z nekaterimi praksami, kot je intenzivno krmljenje. S tem človek sam posredno ustvarja pogoje za konflikte, nato pa kot rešitev predlaga odstranitev živali.

Kaj se je zgodilo na Rakitni?

Spomnimo: na območju Rakitne se je pretekli teden zgodilo bližnje srečanje med medvedko in mladoletnikom, ki je opazoval lomastenje živali v bližini čebelnjaka. Po navedbah Lovske družine Rakitna gre za triletno medvedko, ki ima prvega mladiča. V torek zvečer naj bi poškodovala čebelnjak, zaradi česar je bil sprožen postopek za izdajo dovoljenja za odstrel.

Kljub formalni izpolnitvi pogojev za odstrel medvedke, pa je situacija trenutno zapletena, saj njene lokacije ni znano. Lokalna skupnost prebivalce opozarja, naj bodo na območjih, kjer lahko pride do srečanja z medvedom, še posebej previdni: naj imajo pse na povodcih, se z glasom in hrupom opozarjajo in se v jutranjih ter večernih urah izogibajo gozdu.

Društvo AniMa tako javno zahteva takojšen preklic dovoljenja za odstrel in celovito spremembo pristopa k upravljanju s prostoživečimi vrstami. Obenem poziva institucije, naj se vzpostavi dolgoročna strategija, ki bo temeljila na izobraževanju, preventivnih ukrepih in trajnostnem sobivanju človeka z naravo.

»Odstreli kot prva rešitev pomenijo poraz sistema in ignoriranje osnovnih principov varstva živali ter narave. Medvedi so del našega okolja – naš odziv pa mora biti premišljen, odgovoren in usmerjen v sobivanje, ne v izključevanje,« so še zapisali.