Ostro nad Janševo resolucijo: Ne moremo verjeti, da so res lahko tako nori

Janša in SDS se očitno bojita Levice

Vse možno zavozili

Poslanec SDS Branko Grims je zatrdil, da želijo v SDS ohraniti ustavni red, demokratično in varno Slovenijo, želijo dosledno spoštovanje ustave. To je po njegovih trditvah tudi edino jasno sporočilo kongresne resolucije z naslovom Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države, ki je sicer v opozicijskih vrstah sprožila ostre odzive.



Na vprašanje, ali nam res grozi državljanska vojna, pa je odgovoril: »Če boste Levici dali prosto pot, da uresniči tisto, da bo z bajoneti nagnala podjetnike v morje, potem je odgovor, ki si ga lahko napišete sami. Kdor se s tem strinja in to tolerira, tisti pelje Slovenijo v državljansko vojno.« Dodal je, da SDS želi ustavni red in varnost, ki pomeni mir.

Ne moremo verjeti, da so res lahko tako nori

SDS je med drugim v predlogu kongresne resolucije zapisala, da so »v težki situaciji, ki jo kroji korona kriza, ekstremisti v poldrugem letu dokazali, da jim ni nič sveto, ne zakoni, ne pravila, ne domovina, niti zdravje ljudi«. Nedavni 'naci-požig' poslanskih stolov pred parlamentom napoveduje usodno zaostrovanje razmer, kar lahko vodi v obnovitev državljanske vojne,« so posvarili.

V opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB ostro obsojajo vsebino, v kateri ta opozarja tudi na nevarnost Levice. V opoziciji trdijo, da stanje ni takšno, kot ga slika SDS, ampak da je SDS tista, ki ruši ustavni red in demokracijo. Menijo še, da gre za preusmerjanje pozornosti in iskanje krivca za aktualno stanje.»Dlje kot brede, radikalnejše so njegove poteze in zadnja v vrsti je, da straši z državljansko vojno,« je o premierjudejal koordinator LevicePo njegovem mnenju se Janša in SDS očitno bojita Levice in se jo zato trudita na vsak način prikazati v zelo demonski podobi. A ob tem poudarja, da je Levica stranka, ki nima nobene prtljage, nima za sabo koruptivnih afer, spornih kadrovanj, niti jim po njegovih ocenah ne morejo očitati kaj drugega, razen morda kakšne neposrečene izjave katerega od poslancev.Po ocenah predsednika LMŠSDS in njen predsednik ugotavljata, da so vse možno zavozili, zdaj pa se zatekajo v znan scenarij, in sicer ideologijo. Taki manifesti so po Šarčevem mnenju namenjeni bolj konsolidaciji stranke kot pa čemu drugemu.»Govoriti o možnosti državljanske vojne je zelo sprevrženo. Vemo namreč, da stanje ni takšno, kot nam ga poskušajo slikati. Dejstvo je, da 75 odstotkov ljudi ni volilo SDS in narod še zdaleč ni razklan. Narod se večinsko ne strinja s sedanjim stanjem in to jih moti, zato se zatekajo v take manifeste,« ugotavlja Šarec.Predsednica SDje predlog kongresne resolucije SDS v današnji izjavi v DZ označila »za absurden, nevaren in zaskrbljujoč, ker ne le da svari pred državljansko vojno, ampak grozi«. »Legitimira represijo, in to dva dni pred odločanjem o predlogu ustavne obtožbe premierja Janeza Janše,« je dejala. Vprašala je, kdo res krši in se postavlja nad ustavo.»Ko misliš, da nižje ne gre, prebereš, da nekdo v naši državi grozi z državljansko vojno. V SAB ne moremo verjeti, da so res lahko tako nori,« je v izjavi dejala predsednica SABPo njenih besedah so prepričani, da gre za preusmerjanje pozornosti od »katastrofalnega stanja v javnih financah, v javnem zdravstvu ter zunanjepolitično pri spoštovanju naše države«.