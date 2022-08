Ostrižena ovca je odprla ovčarske igre (FOTO)

Šmihel nad Mozirjem je razloženo naselje samotnih kmetij v občini Mozirje, ki na Šaleško dolino meji z občino Šoštanj. V kraju sta dve turistični kmetiji, več velikih domačij pa je idilično razglednih na sončnih legah, s pogledi na šoštanjsko, velenjsko in škalsko jezero proti Paškemu Kozjaku, Uršlji gori in Peci.

Albina Rajter je pobožala svojo tigrico. FOTO: Jože Miklavc

Znana je bližnja izletniška točka Konečnikova planina, Šmihel pa je tudi izhodišče za pohodnike na Mozirske planine ter smučarsko središče Golte. Tu, 7 km iz Mozirja, so že 44. obudili stare navade in šege na nekdanjih domačijah predgorskega sveta na Ovčarskem prazniku. Dogodek, ki so ga priredili v krajevnem središču ob podružnični cerkvi sv. nadangela Mihaela, podružnici mozirske župnije, bližnjem vaškem baru ter ob večnamenski dvorani tamkajšnje šole, je kot vsako leto tudi tokrat prebudil vse, kar leze in gre, da so stopili skupaj in etno prazniku dali vsebino, tradicionalno veličino in osrednje poletno zabavno dogajanje.

Organizator Društvo prijateljev mladine (DPM) Šmihel je v sodelovanju s podeželsko mladino Šaleške in Zgornje Savinjske doline, Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina, cerkvijo sv. Mihaela ter drugimi krajevnimi društvi in posamezniki uredil prireditveni prostor z leseno planinsko ogrado, pastirsko skorjevko, sejmarskimi stojnicami ter velikim pokritim odrom za ansambel in vaško veselico.

Vlekli štrik

Po opoldanski maši, blagoslovu sodobnih traktorjev tamkajšnjih kmetij in gozdarjev, ki ga je opravil župnik Sandi Koren, se je zgodaj popoldne nadaljevala prireditev s prikazom življenja kmečkih ljudi pod Mozirsko planino, sejmom domače obrti in izdelkov ter prehranskih dobrin s kmetij ter ponudbo sezonskih dobrot in pijač, medenih pridelkov in okušanjem ovčje kulinarike. Še posebno je primerno omeniti stojnico Društva kmetic ZGSD-aktiv Šmihel, kjer je dišalo po domači peki, kruhu ter pecivu.

Zmagovalci v vleki štrika Foto: DPMŠ

V bližnji krajevni dvorani so domači likovni ustvarjalci odprli razstavo slikarskih del, na kateri so sodelovali Maja Pečnik, Klara Visočnik, Albina Rajter, Borut Zavolovšek ter Elizabeta Kosmač. Sami nadarjeni, nekateri tudi izšolani, umetniki so razstavili več deset slik v različnih tehnikah. Z največ motivi bodoča mag. konzervatorstva in restavratorstva Pečnikova ter slikarka in samoukinja slikanja na sakralne objekte Rajterjeva. Dobrih odzivov obiskovalcev ni manjkalo. Osrednji del prireditve je bil prikaz del pri reji ovac in delu na kmetijah in v gozdarstvu. Ko so ostrigli ovčko, so se začele tradicionalne igre vaških skupin dveh dolin od Solčave do Šoštanja ter okolice Mozirja in Šmihela. Ta dogodek, ko se pomerijo mladenke in krepki fantje s podeželja, je privlačen za oči in spodbujane svojih favoritov.

Več sto ljudi priganja tekmovalce v spretnosti v skupinskih športno-šaljivih podvigih ter mukotrpnem vlečenju štrika. Ob tem se je ena od zagretih deklet celo lažje poškodovala, saj ko gre zares, adijo pamet, se vleče in ravsa do znanih trikov in skrajnih moči. Gre za čast in zmago in za mladostno dokazovanje, kdo je hitrejši, spretnejši, močnejši in pametnejši! V skakanju po pet v skupini v eni vreči na čas so bili najboljši (mešane skupine fantov in deklet) mladi Šmihelčani, skupno najboljša ekipa, tudi v hitrostnem pretakanju vode iz čebra do vedra prek mokrih glav, pa prenos vode na deščicah trojice zvezanih nog. Zmagali so vsi, končno mokri v tej suši, nekaj odtenkov prednosti pa so le natočili prav domačini.

Osrednji del prireditve je bil prikaz del pri reji ovac in delu na kmetijah in v gozdarstvu.

Med več skupinami deklet, ki so vlekle vrv, je po sistemu izpadanja v finalu največkrat potegnila nasprotnice ekipa Lepe Njivčanke (iz kraja Lepa Njiva pri Mozirju). V moškem, še silovitejšem boju so bili najmočnejši v ekipi Ni uma iz Luč ob Savinji, ki so premagali vse konkurente in nazadnje drugouvrščeno ekipo Šmihelčane. Zmagovalnima ekipama je pripadel pokal Šmihel 42. OP 22. Vsekakor je dodala svoje tudi ovčarska veselica z Vražjimi muzikanti, ko je že pred prvim mrakom pošla vsa hrana, moče med gosti pa na srečo ni zmanjkalo.

Silno so bile močne. FOTO: Jože Miklavc

Veselje na podeželju so etno prireditve. FOTO: Jože Miklavc