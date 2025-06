Ostri odzivi politikov po napadu na župana. Černač zagrmel: »Dovolj je!«

Poročali smo, da je bil župan Ribnice Samo Pogorelc včeraj pretepen na gasilski veselici PGD Ribnica. Kot so zapisali na njegovi Facebook strani, se je veselica zanj končala slabo zaradi romov. Odzivi politike po napadu so precej burni.

Matej Tonin je na družbenem omrežju X objavil seznam poslancev, ki so glasovali proti paketu zakonov stranke Nova Slovenija, ki bi po njegovem mnenju naredil red na področju romskega nasilja. »Za napad so z imeni in priimki odgovorni poslanci #GS, @strankaSD in @strankalevica. Storilci točno vedo, da za nasilje ne bodo odgovarjali in se pač delajo norca, ustrahujejo, kradejo in pretepajo ljudi. Žal, to so rezultati levičarske politike in raznih nevladniških aktivistov, ki jim za varnost ljudi ni mar,« je zapisal in v nadaljevanju še dodal, da napad ostro obsoja.

Nič manj oster ni bil Zvone Černač iz SDS. »Dovolj je! Ustavimo levičarsko agendo toleriranja/spodbujanja nasilja manjšine nad večino. Prvi preizkus bo tokrat na pravosodju,« je zapisal. Obenem se sprašuje, ali bosta nasilneža ostala v priporu ali pa bosta v kratkem izpuščena.

Oglasil se je tudi Aleš Hojs, ki je v svoji objavi kritiziral ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. »Ko fizično napadejo župana Ribnice, @policija napad oceni kot manjši incident. Minister @mnz_gov_si pa se,namesto, da bi sistem spravil v red, prenažira pri svojemu kuharskemu prijatelju, tihotapcu z belim blagom. To je #SVOBODA in obljubljeni ples,« je zapisal na družbenem omrežju X.