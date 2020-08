Ostra razprava na Bledu, Janša opozoril: Zima prihaja (VIDEO)

Evropa potrebuje več skupnih ukrepov v pripravah na potenciranje pandemije covida 19, so se strinjali udeleženci uvodnega panela voditeljev na blejskem strateškem forumu. »Zima prihaja,« je opozoril slovenski gostitelj, premier. Nove članice EU pa ponujajo tudi svoje rešitve za reševanje kriz v prihodnje, je bilo slišati. Moderator, ki je znani britanski novinar, je udeležence presenetil s svojim ostrim in neposrednim vodenjem. Na tapeti je imel tudi srbskega predsednikain madžarskega premierjaUvodni panel, ki so se ga v živo udeležili premierji Madžarske, Hrvaške, Češke, Poljske in Bolgarije ter srbski predsednik, je bil posvečen razpravi o prihodnosti Evrope po pandemiji covida 19.Orban je zavrnil kritike glede stanja demokracije na Madžarskem. Zatrdil je, da je demokracija na Madžarskem ravno tako kakovostna kot v Italiji ali Nemčiji in izpolnjuje vse evropske standarde na tem na področju.Na Madžarskem se po Orbanovih besedah borijo za intelektualno suverenost, saj da se krščansko-konservativno dojemanje demokracije razlikuje od liberalnega. Glede prihodnosti Evrope po pandemiji covida 19 pa je Orban poudaril, da mora Unija postati bolj konkurenčna. Opozoril je, da evropska varnostna infrastruktura ne more postati celovita brez širitve, vključno s polnopravnim članstvom Srbije v EU.Janša je medtem izpostavil, da so pri vprašanju vladavine prava problem predvsem dvojni standardi. Leta 2014 so bile v Sloveniji ukradene volitve, sam je bil politični zapornik, pa ni nihče protestiral zaradi tega, je dejal. Spraševal se je tudi, kaj je to »splošna javnost«. Po mnenju Janše so pomembni predvsem volivci, ne pa mnenje medijev.