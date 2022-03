Ostra poteza Roberta Goloba: obetata se tožba in bojkot

Po odločitvi, da bo stranka Naša dežela Aleksandre Pivec v predvolilnih soočenjih na RTV Slovenija obravnavana kot parlamentarna stranka, in sicer na podlagi pravnega nasledstva Desusa, se je oglasil Robert Golob. Neuradno naj bi podal tožbo proti televiziji zaradi odločitve, ki so jo sprejeli v zvezi s stranko Pivčeve. Poleg tega pa bo njegovo gibanje do nadaljnjega bojkotiralo vsa soočenja na RTV Slovenija.

V vodstvu RTV Slovenija pravijo, da so tudi na podlagi dozdajšnje prakse pri izvajanju 12. člena zakona o RTV Slovenija, ki opredeljuje parlamentarne in neparlamentarne stranke, ugotovili, da je Naša dežela izkazala izpolnjevanje pogojev za priznanje statusa parlamentarne stranke, »in sicer na podlagi nasledstva kot del stranke DeSUS«. Zato bo v predvolilnih soočenjih na javni televiziji obravnavana kot parlamentarna stranka.

Navedli so tudi, da je bil v predvolilnem času leta 2014 stranki Zavezništvo Alenke Bratušek priznan status parlamentarne stranke, in sicer kot naslednice dela Pozitivne Slovenije, čeprav je stranka Pozitivna Slovenija obstajala še naprej. Po njihovih navedbah so to identične okoliščine in je z vidika preprečevanja diskriminacije »nujno, da enake okoliščine obravnavamo enako«.