Oster spopad na desni: Janša Toninu: Ne sprenevedajmo se. Vsi vemo, za kaj gre

Med prvakoma opozicijskih SDS in NSi, Janezom Janšo in Matejem Toninom, se je na omrežju Twitter vnel besedni spopad. Ker NSi ni prispevala podpisov za ustanovitev preiskovalne komisije o domnevnem odtekanju denarja iz Gen-I, je Janša NSi obtožil, da deluje v dogovoru z Gibanjem Svoboda. Tonin odgovarja, da takšen dogovor ne obstaja.

Janša se je namreč na Twitterju obregnil ob NSi, ker da še vedno ni prispevala podpisov za ustanovitev preiskovalne komisije DZ o domnevnem odtekanju denarja iz družbe Gen-I. Za zahtevo za odreditev preiskave je namreč potrebnih vsaj 30 poslanskih podpisov, ki pa jih SDS sama nima.

Poleg tega je Janša zapisal, da bi zadevo lahko delno preiskala komisija za nadzor javnih financ (KNJF), v kateri ima po zakonu večino opozicija. »Po logiki in praksi pripada vodenje največji opozicijski stranki, vendar jo je vladna koalicija dodelila Jerneju Vrtovcu. Rezultati so znani,« je zapisal Janša.

Ob ustanavljanju delovnih teles ob začetku mandata aktualnega sklica DZ so namreč v koalicijskih poslanskih skupinah pritrdili predlogu NSi, da se mesto predsednika KNJF dodeli njim. V poslanski skupini SDS so zato protestirali, češ da omenjeno mesto pripada njim kot največji poslanski skupini, zaradi česar niso predlagali kandidata za mesto podpredsednika, prav tako niso imenovali članov omenjene komisije. Enako velja za komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki zaradi bojkota poslancev SDS še vedno ne deluje.

»Ko bo SDS popolnila svoja mesta v KNJF in Knovsu, se lahko pogovarjamo tudi o preiskovalki,« pa je Janši odgovoril Tonin. Pred tem pa je po njegovih navedbah treba vzpostaviti opozicijsko večino v KNJF, "da bo Jernej Vrtovec sploh lahko delal«. »Žal trenutno SDS uspešno blokira tudi civilni nadzor na obveščevalci,« je še dodal Tonin.

Janša: Ne sprenevedajmo se

Janša mu ni ostal dolžan in je spomnil, da je vodenje najpomembnejšega nadzornega organa prevzela stranka z osmimi, in ne stranka s 27 poslanci. »Ne sprenevedajmo se, saj vsi vemo, da gre za dogovor med Gibanjem Svoboda in NSi,« je še zapisal.

Te očitke je Tonin zavrnil in zapisal, da dogovor, ki ga navaja Janša, »ne obstaja in je plod domišljije«. Spomnil je še na določbe poslovnika DZ, da največji opozicijski stranki pripada mesto podpredsednika DZ, kar v SDS imajo. »Knovs je vaš, KNJF pa naš,« je še zapisal na Twitterju.