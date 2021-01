Oster odziv poslanke SDS, na obtožbe se je odzval tudi Janša

Petkovo popoldne je bilo v znamenju vložitve konstruktrivne nezaupnice proti vladi. Po daljši tiskovni konferenci, kjer je koalicija KUL sporočila, da je zbrala 42 podpisov , je završalo tudi na družbenih omrežjih. Socialni demokrati so vladina Twitterju očitali, da je »dokazano najslabša vlada v zgodovini Slovenije.« Ob tem pa dodali še: »Ne le, da je nesposobna in neučinkovita. Nevarna je za demokracijo, zdravje ljudi in naše skupne možnosti.« Ponovno so pozvali, da potrebujejo 46 glasov.Janša jim je na to odgovoril v svojem stilu: »Potrebujete predvsem ogledalo, zdravo pamet in predsednika/co, ki ga ne razjeda ideološko sovraštvo ter zna šteti do 46 in je zato sposoben sam kandidirati za PV«.Današnje dogajanje je premier komentiral tudi na Facebooku, kjer je zapisal: »“Patetični izliv ideološkega sovraštva do drugače mislečih.” Ki bi bil komičen, če ne bi bili sredi hudega vala epidemije. Tako pa je to pobalinsko nagajanje po načelu: kolikor več virusa in mrtvih, toliko bolje za #KUL.«Ne vložitev konstruktivne nezaupnice pa se je na Facebooku odzvala tudi evroposlanka iz vrst SDS. Prepričana je, da gre za nagajanje v kriznih časih ter da člani koalicije KUL »smešijo s svojimi patetičnimi nastopi«.Njen odziv objavljamo v celoti (nelektorirano):»KUL projekt je od vsega začetka čista polomija. Bilo bi zabavno gledati to pisano druščino, če ne bi bili sredi epidemije, ko bi bilo potrebno sodelovanje, ne pa nagajanje.Prav smešijo se s svojimi patetičnimi nastopi, polnimi praznih besed. Medtem pa Vlada Republike Slovenije pripravlja že osmi paket ukrepov za ljudi in gospodarstvo.SDS - Slovenska demokratska stranka pa v okviru tega izpolnjuje obljube, ki jih je dala svojim volivcem.Po dolgih mukah in ob izdatnem navijanju večinskih medijev, so opozicijske stranke le vložile nezaupnico, ki nima prav veliko možnosti za uspeh. Najbrž to tudi sami vedo. Kdo pri zdravi pameti vlaga nezaupnico, za katero že na samem začetku nima dovolj glasov? In zakaj? Mogoče samo zato, da bi škodoval, oviral delo vlade, kradel čas, preusmerjal pozornost? Bodo izvajali še večje pritiske na poslance SMC in Desus kot doslej? Do kam to lahko gre? Že JP Damijan je zatrdil, da imajo potrebnih 46 glasov. Laž! Niso jih imeli. In še vedno jih nimajo. Še slabše, zgleda, da jih imajo vsak dan manj. Zna se zgoditi, da jih na koncu ne bo niti toliko, kot jih je danes.Ampak ozadja pritiskajo in četverici na čelu z neizvoljenim kandidatom za poslanca ne ostane nič drugega, kot da s kislimi nasmeški stopajo pred kamere in razlagajo nekaj, v kar še sami ne verjamejo.To je dobro za koalicijo, ki se bo po vseh teh bitkah in pritiskih še bolj povezala, pripeljala iz krize, predsedovala in zmagala na naslednjih volitvah«