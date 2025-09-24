Po brutalnem pretepu na ljubljanskem okrožnem sodišču tu odziv društva: »Imamo pravico pričakovati ...«

Kot smo poročali v ponedeljkovi izdaji Slovenskih novic, je na ljubljanskem okrožnem sodišču izbruhnil pretep, v katerem so bile lažje poškodovane tri uradne osebe. Po neuradnih informacijah naj bi stranka v družinskem postopku napadla delavko centra za socialno delo, zaradi česar so morali narok preklicati in na sodišče poklicati policijo.

Na dogodek se je z javnim pismom odzvalo Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije (DSDDS) in izrazilo »veliko zaskrbljenost« zaradi fizičnega napada.

Društvo je v odzivu spomnilo, da je naloga socialnih delavk na sodišču »po uradni dolžnosti varovati korist otroka« ter da so dolžne ukrepati, kadar obstaja sum ogroženosti. »CSD-jem je država z Družinskim zakonikom poverila javno pooblastilo varstva koristi otrok,« so zapisali in dodali, da je korist otroka javna korist, zato socialni delavci delujejo v imenu države.

Do incidenta je prišlo na sodišču. Simbolična fotografija. FOTO: Arlawka Aungtun Getty Images/istockphoto

Ob tem poudarjajo, da je njihova naloga najprej poskusiti pomagati družini z najmilejšimi možnimi ukrepi, da otrok ostane v domačem okolju. Če to ni mogoče, pa imajo dolžnost predlagati strožje ukrepe, tudi namestitev otroka v rejništvo ali center.

Ničelna toleranca do nasilja

V društvu so obsodili vsakršno nasilje nad zaposlenimi na CSD-jih: »S tem pismom spominjamo na to, da imamo pravico pričakovati, da pri opravljanju svojega poklica in poslanstva tudi sami nismo izpostavljeni nasilnim dejanjem,« je zapisala predsednica društva Anja Tekavčič.

Izpostavili so tudi skrb nad sovražnim govorom in nestrpnostjo v javnosti: »Tovrstni odzivi krepijo nestrpnost do zaposlenih na CSD-jih in povečujejo možnost nadaljnjih nasilnih dogodkov.«

V pismu so dodali, da želijo s pojasnili podpreti socialne delavke in delavce, ki vsak dan opravljajo zahtevno delo v podporo otrokom iz družin v stiski.