Ostarelo mamo v domu zanemarjajo in predozirajo z zdravili, da ves čas spi

Ker se mama ni želela cepiti proti covidu zaradi alergije na penicilin in še drugih alergij, je postala tarča psihičnega maltretiranja. Ne peljejo je več v skupni prostor (oziroma zelo redko). Očitajo ji, da je moteča za skupino, kadar kašlja ali poje, prav tako jo kregajo, če ponoči kliče negovalke ali si poje. Predozirajo jo z zdravili, da je cel dan zaspana in brez energije, k spanju pa jo nato spravijo že okrog 18. ure in naj bi po njihovem spala kar do 7. ure zjutraj. Skratka, nič nima od dneva, občutek imam, da z njo ravnajo tako, da imajo kar najmanj dela ... Preberite izpoved bralke na Onaplus.si.