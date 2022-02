Osnovnošolka Eva bo dobila svojo obleko

Na srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko v Celju, ki bo letos prvič, kot odziv na potrebe na trgu dela, ponudila možnost vpisa tudi v štiriletni program frizerskega tehnika, se trudijo bodočim dijakom in dijakinjam, ki so pred odločitvijo, kateri poklic izbrati, čim bolj približati prostore, atelje in delavnice, v katerih se pod budnim očesom mentorjev kalijo tudi bodoči modni oblikovalci in frizerji.

Nedavno so izvedli že enajsti natečaj z naslovom Nariši obleko, ki je namenjen osnovnošolcem, ki radi rišejo in spremljajo modne trende. Na njem je letos sodelovalo skoraj 80 učencev z 18 osnovnih šol, ki so dokazali, da so zelo kreativni in ustvarjalni. Med mladimi kreatorji pa je bila celo ena predstavnica vrtca. Ob koncu so razglasili 10 finalistov, to so Lovro Bukovec Kaučič in Iza-Nina Krašovic, oba z OŠ Braslovče, Meta Grudnik in Eva Brglez, obe z OŠ Ljubno ob Savinji, Anja Rožen z OŠ Prežihovega Voranca, Tinkara Šraml z OŠ Šmarje pri Jelšah, Anesa Mustafi in Neva Guček, obe z OŠ Štore, Lejlla Kosar Matović z I. OŠ Žalec ter Marija Črepinšek s IV. OŠ Celje.

Na modni reviji Legend so upodobili znane slikarje v zanimivih kreacijah.

Med temi so izbrali tudi najizvirnejšo risbo in razglasili zmagovalko letošnjega natečaja – Evo Brglez z OŠ Ljubno ob Savinji, ki jih bodo za nagrado dijaki programa ustvarjalec modnih oblačil sešili obleko za valeto. Dogodek so na šoli popestrili z modno revijo, na kateri so prikazali oblačila in pričeske, ki so jih naredili v ustvarjalnih delavnicah, ki so jo popestrili tudi z glasbenimi nastopi. Gostje pa so si po končani prireditvi ogledali razstavo risb v ustvarjalnem ateljeju šole.

»Ves čas se trudimo povezovati različne usmeritve, znanja in veščine. Na ta način dijaki pridobijo največ kompetenc, pa še zabavajo se. Tako so tudi zaključno prireditev pripravili dijaki vseh programov, nekateri so poskrbeli za tehnično podporo, fotografijo, video, drugi so pripravljali in vodili dogodek,« dijake pohvali ravnateljica šole Saša Silovšek.