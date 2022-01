Logatec joče: poslavljajo se od osnovnošolke

Na spletu je včeraj zakrožilo pismo ravnateljice Osnovne šole 8 talcev Logatec, ki je staršem učencev sporočila tragično vest, in sicer, da je umrla učenka osmega razreda. Tuja krivda ali nesreča je izključena.

V pismu so razkrili vzrok smrti deklice in opozorili na perečo problematiko duševnih stisk pri mladostnikih. Zapisali so tudi, da bodo v šoli strokovno pomoč nudili tudi učencem, ki jih je tragedija globoko prizadela.

Na spletni strani šole so objavili tudi čustveno slovo od učenke in zapisali: »Ne premoremo besed, ki bi izrazile našo bolečino. Žalujemo za našo učenko.«

V šoli primera dodatno ne želijo komentirati.

Ste v stiski?

Če pri vašem svojcu, znancu ali prijatelju opazite znake ali simptome depresije, jih spodbudite, da poišče strokovno pomoč. Na iste vire pomoči se lahko obrnete, če znake ali simptome depresije opazite pri sebi.

Viri pomoči

Prvi vir strokovne pomoči je izbrani osebni zdravnik. Po potrebi bo predpisal zdravljenje, napotil k specialistu (h kliničnemu psihologu ali k psihiatru) ali drugim oblikam pomoči. Klinični psihologi in psihiatri delujejo v okviru zdravstvenih domov, psihiatričnih bolnišnic in kot zasebni izvajalci s koncesijo ali brez nje. Za nosečnice in ženske po porodu je na voljo seznam s kontakti nekaterih izmed teh strokovnjakov, ki se še posebej posvečajo tej populaciji. Kadar je stiska zelo huda in vaš osebni zdravnik ni dosegljiv, se lahko obrnete neposredno na:

dežurnega zdravnika,

dežurno ambulanto najbližje psihiatrične bolnišnice,

reševalno službo (112) ali

urgentno psihiatrično ambulanto v Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo v Ljubljani (01/4750 670).

Za podatke o ustreznih oblikah pomoči ali samo za podporo in pogovor se lahko obrnete tudi na:

TELEFONE ZA POMOČ V STISKI

Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).

Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24 ur/na dan, vsak dan). Klic je brezplačen.

Društvo SoS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja 080 11 55 (pon.–pet. med 12. in 22. uro; sob., ned., prazn. med 18. in 22. uro).

TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

Pomoč je na voljo tudi v kateri izmed svetovalnic v mreži psiholoških svetovalnic Posvet.