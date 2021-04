Oskrbnico priljubljene koče kar odpustili

Meti Zupančič so odpovedali pogodbo. FOTO: Osebni Arhiv



S suspenzom se ni strinjala



Poskusili na miren način

Obnova po požaru

To ni nekaj neobičajnega In kako dogajanje v eni najlepših koč v tem delu Karavank, kot so jo opisali na tržiški občini, komentirajo na Planinski zvezi Slovenije (PZS)? »Planinska društva so samostojne pravne osebe, ki same urejajo odnose glede oskrbništva ali najemništva. Društva so tudi sama odgovorna za ta razmerja in PZS ne more posegati v njihove odnose. Zveza jim lahko le predhodno svetuje, kako naj bodo ti odnosi pravno urejeni,« so zapisali na zvezi in dodali, da »tako kot pri drugih poslovnih odnosih tudi pri najemu oziroma oskrbništvu koč pride do občasnih predčasnih prekinitev najema in to ni nekaj neobičajnega''.

Planinski dom na Zelenici je konec marca ostal brez oskrbnice. Medtem kotrdi, da za odpoved pogodbe ni bilo tehtne podlage, na Planinskem društvu (PD) Tržič pravijo drugače.»Dve sezoni sem bila oskrbnica doma na Zelenici, svoje delo sem opravljala odlično in kljub koronskemu obdobju povečala promet,« začne pripovedovati Zupančičeva. Doda, da je ob rojstnem dnevu, ki ga je imela pred kratkim, res častila prijatelje, nakar so se začele obtožbe, da na Zelenici omogoča pijančevanje.»Ta teden so mi na PD Tržič želeli vročiti 14-dnevni suspenz, s čimer se nisem strinjala. Nato sem dobila, brez tehtnega razloga, odpoved oskrbniške pogodbe,« nam je pred dobrim tednom povedala Meta Zupančič, medtem ko se je vzpenjala do Zelenice. »Grem gor, da poberem svoje stvari. Kar je ostalo hrane, jo bom pometala lisicam in dvema jazbecema, ki so me obiskovali. Lahko povem še to, da so se začele tudi grožnje, zaradi česar sem že govorila z odvetnikom,« je pojasnila sogovornica in dodala, da je o dogajanju obvestila tudi tržiško občino.Planinski dom na Zelenici zaradi aktualnih razmer sicer deluje podobno kot planinske postojanke drugod po Sloveniji: njegova vrata so za obiskovalce zaprta, tistim, ki so lačni ali žejni, pa hrano in pijačo strežejo skozi okno, v nepovratni embalaži. Torej po veljavnih predpisih, po katerih lahko planinci vse naročeno odnesejo s seboj v bližino doma in tam v miru – ter na varni razdalji – pojedo in popijejo, kar so kupili.In kaj se je pravzaprav dogajalo na Zelenici, ki je pozimi priljubljena predvsem med turnimi smučarji? Lastnik planinskega doma je PD Tržič, kjer predsednikpoudarja, da so zaplet želeli rešiti na miren način: »Z oskrbnico smo bili več kot eno leto izredno zadovoljni. Nekako pred mesecem in pol pa smo začeli dobivati pritožbe gostov planinskega doma, ki so opozarjali na kršenje hišnega reda.«Kot je pojasnil sogovornik, na Zelenici niso redno izdajali računov, poleg tega pa oskrbnica ni upoštevala planinskih standardov in je kršila tako odločbe Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč kot tudi odločbe hišnega reda v planinskih kočah. Hkrati je, nadaljuje Ahačič, s svojim delovanjem škodovala ugledu PD Tržič in planinstva.Ker so v društvu ugotovili naštete kršitve, je Ahačič sporočil Zupančičevi: »Glede na razvoj dogodkov zadnjih par tednov te prosim, da poskrbiš, da celotno osebje, ki dela v planinski koči, ne uživa alkoholnih pijač ali drugih opojnih substanc. Alkohol na delovnem mestu, zlasti pri delu z gosti, ni sprejemljiv!«In še: »Kaj kdo počne v zasebnem času, nas ne zanima, dokler pa je nekdo v planinski postojanki in gostje vedo, da je ta oseba del osebja planinske postojanke, takrat med delovnim časom postojanke alkohol ali druge substance niso sprejemljive! Vzemi to kot opomin in opozorilo.«Predsednik tržiškega planinskega društva še pravi, da so po pisnem opominu želeli oskrbnici izreči 14-dnevni suspenz, a ko so se srečali na sestanku, so se »žalitve stopnjevale. Našega predloga po začasni prekinitvi opravljanja oskrbniškega dela, med katero bi se lahko spočila, ni sprejela, zato smo odpovedali oskrbniško pogodbo.« Če povzamemo iz zapisnika o uro in pol trajajočem sestanku: »Spravne besede planinskega društva niso zalegle, komunikacija je bila precej nemogoča.«Kaj zdaj? »Do nadaljnjega bomo dom na Zelenici oskrbovali člani društva, skladno z veljavno zakonodajo in s trenutnimi omejitvami,« je pojasnil Uroš Ahačič. Kot je še dodal, so na vratih doma na Zelenici že zamenjali ključavnice. Na vprašanje, zakaj so to storili, odgovarja: »Ravnali smo kot dober gospodar. Vse, kar je oskrbnica svojega morda pustila v domu, seveda lahko dobi nazaj, bomo pa šli gor skupaj.« In so tudi šli z ratrakom, Zupančičeva pa je še pribila, da ima že nove ponudbe za oskrbništvo planinskih koč – ne ene, temveč dveh.Še to: planinski dom na Zelenici so v Tržiču po uničujočem požaru, ki ga je zajel leta 1999, temeljito obnovili. »Odplačali smo tudi kredit, vlagali v dom in poskrbeli za to, da so bili številni gostje zadovoljni,« je pogovor zaključil predsednik PD Tržič, kjer imajo pod okriljem štiri planinske postojanke – poleg Zelenice še Kofce, Dobrčo in Dom pod Storžičem.