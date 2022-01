Osel na Šmarni gori trenira za Triglav (FOTO)

Kako debelo so minulo nedeljo, pa tudi jutri menda ne bo nič drugače, pogledali bolj ali manj zvesti romarji na ljubljanski osamelec, ko so na poti proti priljubljeni Šmarki zagledali osla, ki je mirno kopitljal proti vrhu, je slišati med zvestimi povzpetniki na priljubljeni holm.

Na Šmarni gori se čuda godijo. FOTO: Kmetija Cetin

Osliček Leon bo ob koncih tedna vse tja do poletja glavna atrakcija na poti na priljubljeno izletniško točko, v zabavo starim in mladim, predvsem pa otrokom, saj kakšnega nadobudneža sivec tudi mirno ponese meter ali dva na svojih širokih plečih. Čeprav neredko svojega gospodarja Janeza Cetina spravi v zadrego, ko se, rigajoč, s kopiti trdno usidra v tla in ne premakne niti za milimeter.

»Takrat,« je oslovsko psiho do potankosti raziskal njegov vodnik, »je najbolje malo zažvižgati, pogledati v zrak in se delati popolnoma brezbrižnega. Tako tudi osel spozna, da nima smisla trmariti, in potegne naprej. Če ga želiš premakniti s silo, pa ni haska. Ne prestavi se niti za milimeter,« je Janez prelisičil svojega osla Leona, ki je zadnje čase njegov zvesti sopotnik po gričevnatih brezpotjih.

Srčni pohodi

Šmarna gora je bila višinski rekord tokrat za oba, osla in Janeza, v bližnji prihodnosti pa ga bosta podrla še z vzponom na Krim. Janez se namreč pripravlja na veliko osvojitev slovenskega očaka. Zakaj veliko, bi kdo porekel, a pred kratkim je premagal resno bolezen, ki mu je že bližala zadnjo uro. Izdalo ga je srce in le pravočasni zdravniški oskrbi, predvsem pa osebju dr. Metke Zorc iz Medicorja, ne pozabi poudariti, se ima zahvaliti, da se mu je povrnil prožen korak.

Oslica, do otrok zelo prijazna, bo kmalu mamica. FOTO: Barbara Pance

Od tedaj skupaj s svojimi živalmi, poleg osla sta glavni zvezdi nanduja Nina in Nande, s psom Suljom in pavčkom Janijem, niza podvig za podvigom in s srčnimi pohodi za srčne bolnike krepi zavest o pomenu zdravega življenja. Triglav bo pika na i, potem ko je v začetku novembra preš krenil iz Ljubljane v Piran, na posameznih odsekih pa so ga, simbolično, nekaj sto metrov pospremili tudi njegovi štiri- ali dvonožni ljubljenci. Prav živalim je Janez najbolj hvaležen. Brez njih, skrbi in odgovornosti zanje, pove brez dlake na jeziku, ne bi bil več na tem svetu. Zato na svoji sončni kmetiji nad Škofljico, ki jo oskrbuje skupaj s svojo izbranko Simono, najde svoj raj na zemlji.

Tam z glasnim riganjem obiskovalca najprej pozdravi oslovski trio, Leon s svojima družicama Micko in Metko, ki bosta še pred majem postali mamici, nekaj deset pavov in kokoši, seveda vestno zaprtih v lesenih kolibah zavoljo trenutnih ukrepov proti širjenju ptičje gripe, pa zvesta spremljevalca in zabavljača množic nanduja, ki svoje dolge noge pretegneta med dirjanjem po nasadu malin, dva bevskača, ki z gromkim laježem prosita za pozornost, iz oddaljene obore pa se sliši neprekinjeno hropenje pujse Pehte in merjasca, ki ničkaj sramežljivo vlečeta dreto stiskajoč svoji obilni telesi tesno eno ob drugo.

Simona in Janez najmanj dvakrat na dan oskrbita svoje živali. FOTO: Barbara Pance

Pisana druščina živali terja pozornost najmanj dvakrat na dan. Ob tem, da je glavna in prva dama družine nedvomno pavica Panči, ki je svojim živalskim sopotnikom dala košarico in se vselila v stanovanje skupaj s Simono in Janezom. »Bognedaj, da bi jo pozabili tukaj. Nazadnje nama je zamerila in naju pošteno okregala, ko je ostala na kmetiji,« Pančino snobovstvo razkrije Janez in vmes pokaže še mestno pavico, ki se je popolnoma ujela z družbo njegovih živopisanih primerkov iz družine poljskih kur, ki pa jim mraz preprečuje, da bi bahato šopirili svoje perjanice. Pernata deklina je prišla iz Ljubljane, nekoč je bila ena od atrakcij pred parlamentom, a je šla lastničinim sosedom na živce, zato je zdaj begunka na Cetinovi kmetiji.

Trenutno življenje v naravi je prilagojeno zimskim razmeram, a živali vseeno živahno opozarjajo nase. Tudi sicer imajo precej dela, predvsem osrednja zvezdnika kmetije, Nina in Nande, s pojavljanjem v videospotih. Lahko smo ju opazili v oglasu za slušni aparat ali v glasbenem spotu Taxi Luka Basija. Čeprav dvigujeta mnogo prahu, pa nista čisto nič zvezdniška, ju pohvali Janez, zadovoljna sta že z zavojčkom malin, za katerega sta pripravljena prizor ponoviti večkrat.

Jutri se lahko Janezu Cetinu in oslu Leonu pridružite ob 10. uri, na Šmarno goro krenejo s parkirišča pri Lipi v Spodnjih Pirničah.

Nina in Nande bosta v prihodnje še posojala svoj stas in ime; kmalu bosta nosilca nove znamke izotoničnega napitka proti dehidraciji, namenjenega tudi Janezovim srčnim sotrpinom; Ninina pijača bo poleg preostalih koristnih sestavin vsebovala še učinkovine za boljše počutje in lepši ten kože, Nandejev tonik pa za boljšo fizično pripravljenost in mišice. Še naprej pa bosta svoj sloves unovčevala za dober namen.