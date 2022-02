Ortopedi, ki jih je »štempljal« varnostnik, morajo vrniti dodatke

Deset ortopedov, ki so se na ortopedski kliniki UKC Ljubljana lažno evidentirali, saj so v tem času delali pri drugem izvajalcu, bodo morali svojemu delodajalcu vrniti vsega skupaj 992,61 evra. Najvišji znesek, ki ga bo moral posamezni zdravnik vrniti, znaša 120 evrov, so za 24ur.com pojasnili v UKC Ljubljana.

Večinoma gre za neupravičeno izplačane covidne dodatke, ki so jih prejeli za delo na kliniki, čeprav tam dejansko niso bili prisotni. Po ugotovitvah inšpektorata za javni sektor je bilo takšnih ur, za katere so neupravičeno prejeli dodatek, 86, poroča portal.

Ortopedom so sicer že izročili dogovore o vračilu preveč izplačanih sredstev, na UKC pričakujejo podpise te dni, vračilo denarja pa v naslednjem mesecu. Generalni direktor UKC Jože Golobič mora inšpektoratu do 28. februarja predložiti sklenjene pisne dogovore o vračilu preveč izplačanih plač in dokazilo o izvedenem vračilu, so za portal še pojasnili na inšpektoratu.

Zdravniki zanikali zlorabo sistema

Na nepravilnosti pri evidentiranju delovnega časa na ortopedski kliniki je pokazal že nadzor službe za korporativno varnost v UKC. Ta je namreč aprila lani ugotovila, da je skupina zaposlenih zdravnikov na ortopediji večkrat skupinsko evidentirala svoj prihod ali odhod v ozkem časovnem oknu. Zdravniki so sicer zanikali kakršno koli zlorabo sistema.

A je služba za korporativno varnost UKC primerjala evidence prisotnosti in razporede delovnega časa zaposlenih na ortopedski kliniki, ki so jih podali v zvezi z opravljanjem dela pri drugem delodajalcu. Ugotovili so, da so bili nekateri delavci po evidenci delovnega časa na ortopedski kliniki prisotni na delovnem mestu, delo pa so dejansko opravljali pri drugem delodajalcu. Nepravilnosti so ugotovili pri 11 delavcih, med njimi je eden dal odpoved, pri enem je kršitev zastarala. Ostalim zaposlenim pa je UKC izdal devet pisnih opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Ker so omenjeni zdravniki prejemali tudi covidne dodatke za čas, ko naj bi delali na kliniki, pa se je zadeve torej lotil tudi inšpektorat za javni sektor.