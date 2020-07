Ormož prepovedal vardo, a Šiško odgovarja, »naj si sklep nekam vtaknejo«

»To je nedopustno«

Daniel Vrbnjak. FOTO: O. B.

Varda se požvižga

Štajerska varda in predsednik Gibanja Zedinjena Slovenija Andrej Šiško. Lesično, 4. avgust 2019. FOTO: Leon Vidic, Delo

Ormož je v minulih dneh postal prva slovenska občina, ki se je odločila, da na svojem območju prepove delovanje Štajerske varde in drugih podobnih paravojaških formacij. Znano je, da je varda na tem območju precej aktivna, saj naj bi tams somišljeniki redno nadzoroval ilegalne prehode meje. Nedavno pa je na enem od zasebnih zemljišč, ki je hkrati še pomembna turistična točka v občini, prišlo do incidenta, zaradi katerega je občanom prekipelo.Predlog je pripravila nestrankarska svetniška skupina Gradimo prihodnost skupaj (GPS), na občinskem svetu pa so ga podprli soglasno (16 : 0). S sklepom so obsodili delovanje varde in drugih skupin, ki so na območju občine nezaželene. Hkrati so k ukrepanju pozvali tudi pristojne organe.Kot je povedal župan občine Ormož, je to zlasti zaradi incidenta v vasici Kog, ko so vardisti brez dovoljenja vstopili na zasebno Templjarjevo posest, kjer lastnik vodi turistični kamp. Incident se je nadaljeval z grožnjami na spletnih omrežjih in naposled tudi prijavi na policijo. »Takšne zadeve se nam enostavno ne zdijo dopustne. To posestvo je ena naših lepših turističnih točk, vsak takšen poseg lahko slabo vpliva na naš turizem. Na podlagi tega smo se odločili, da s sklepom jasno sporočimo, da se s tem ne strinjamo.«Toda zgolj z občinskim sklepom bodo vardo težko pregnali s svojega območja, priznava župan, ki tudi pravi, da so zato tudi pozvali pristojne državne institucije, da sprejmejo ustrezno zakonodajo, s katero bi dejansko lahko dosegli kakšen učinek. Policija namreč doslej nepravilnosti in kršitev ni zaznala. »Tu gre za naše sporočilo, da takšnih stvari pri nas ne dopuščamo, vemo pa, da se na podlagi tega sklepa ne bodo pisale kazni. Je pa morda začetek, da se stvari premaknejo.«Omenjene seje občinskega sveta se je udeležil tudi komandir PP Ormož. Izvrševanje občinskih odlokov je sicer v pristojnosti občinske inšpekcije in redarstva, a ne glede na to policija nasprotuje ustanavljanju samooklicanih skupin in t. i. vaških straž ter njihovim aktivnostim ob državni meji, kar je že večkrat javno poudarila, »saj aktivnosti, ki jih izvajajo, predstavljajo določeno stopnjo varnostnih tveganj. Policija uspešno opravlja uradne naloge z različnih področij javne varnosti, zato zanikamo in zavračamo vse njihove poskuse prikazovanja sodelovanja s policijo pri izvajanju uradnih nalog tako na državni meji kot v notranjosti države. Policija pri opravljanju zahtevne naloge varovanja državne meje veliko pozornosti namenja varnosti ljudi, ki živijo ob meji in vzpostavljanju partnerskega sodelovanja z občani v lokalni skupnosti,« so v zvezi s primerom sporočili iz GPU.Toda varda se tako na občinski sklep kot tudi na mnenje policije požvižga. Še več, Šiško meni, da gre za očitno protiustavno in protizakonito delovanje. »Ti ljudje mislijo, da lahko odločajo, kje se lahko nekdo giblje in kje ne. Mislim, da sklep izpolnjuje vse zakonske znake kaznivega dejanja in kršitve enakopravnosti. Zadevo bomo proučili in te ljudi tudi kazensko ovadili. Še naprej bomo hodili po Sloveniji, kjer bomo želeli.« Napovedal je, da bodo že kmalu spet gostovali v Ormožu, na zasebnem posestvu. »Tam pa nam ti 'ekstremisti' nič ne morejo. Svoj sklep si lahko nekam vtaknejo.«