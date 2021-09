Orjaški železni knap še v papirnati podobi

Poštne počastitve

Priložnostna razglednica je ena od redkejših oblik priložnostnih filatelističnih izdaj.

V Zasavju je kar nekaj projektov in idej za ohranjanje spomina na 250-letno rudarsko panogo, ki je te kraje v preteklosti močno zaznamovala. Ena od idej, že realizirana, je tudi o postavitvi čuvaja, ki bi bdel z enega od okoliških hribov nad Trbovljami.Zamisel o skulpturi, ki bi kot pomnik na nekoliko bolj sodoben način obeležila rudarsko preteklost trboveljske doline za nove generacije Zasavčanov, se je porodila domačinu in kiparju. Iz 150 in več let starega jamskega železja in stare opreme iz zasavskih rudniških rovov je želel oblikovati rudarskega junaka Prometeja. Za svojo idejo je našel posluh pri članih Društva Trbovlje novomedijsko mesto. Od letos na Ostrem vrhu stoji jeklena podoba rudarja, ki gleda na rudarsko dolino, ponoči pa z žarkom, ki se napaja iz lastne sončne elektrarne, sveti na še eno rudarsko znamenje na nasprotnem hribu, na Drajeršoht. V živo skalo je izkopana luknja in ulitih 65 ton betona, dvanajstmetrski in 18-tonski kip pa je na podlago tudi fiksiran z vijaki. Nevsakdanjo znamenitost si prihaja ogledovat vrsta radovednežev z različnih koncev, saj gre za svojevrstni unikat.Skulptura je upodobitev dobila na razglednicah, z razstavo, poštno znamko in priložnostnim poštnim žigom. Filatelistično društvo Trbovlje je skupaj z Društvom Trbovlje novomedijsko mesto pripravilo svojo prvo letošnjo filatelistično izdajo. Celostna podoba te priložnostne izdaje, ki jo je pripravil, sloni na osnutku skulpture, saj je bila zasnovana še pred dokončanjem. Na ogled je postavljena tudi filatelistična zbirka, ki prikazuje rudarjenje. Tematsko zbirko je zasnoval, dopolnil jo jein je tako razširjena prvič prikazana. Priložnostna razglednica je ena od redkejših oblik priložnostnih filatelističnih izdaj. Namestitev znamke in njeno žigosanje na slikovni strani razglednice sta med uporabniki poštnih storitev malo znana. Tako opremljeno razglednico filatelisti imenujejo maksimum karta ali skrajšano maksikarta. Dopolnjevanje, predvsem pa skladnost motiva na razglednici, poštni znamki in žigu, je tisto, kar je pri takšnih filatelističnih izdelkih najbolj cenjeno. Seveda lahko tako izdelano maksikarto tudi pošljemo po pošti. V primeru te izdaje še dodatne znamke ni treba prilepiti, saj znamka na njej zadošča za dostavo v domačem prometu.