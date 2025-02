Orhideje kot poklon in opravičilo

Večina od 20 članic in članov Združenja Slovenskega reda vitezov vina (ZSRVV), omizje za Pomurje, se je prvič letos sestala na Izletniški kmetiji Breznik v Komarnici pri Cerkvenjaku. Na domačijo viteških prijateljev Damjana in Marka Breznika sta jih povabila tajnica in konzul Pomurskega omizja Simona Potočnik in Zlatko Borak.

Skrbi jih cena domačega vina doma in na tujem. FOTO: Oste Bakal

V prijetnem domačem okolju so vitezi in vitezinje najprej opravili obvezni sestanek, na katerem so med drugim povedali, da so v letu 2024 uresničili vse načrte in se pripravili za prihodnje mesece. Pod vodstvom konzula omizja Zlatka Boraka so ugotavljali, kaj se dogaja v kleteh na njihovem območju, ob tem pa so se prepričali, da je grozdje letnika 2024 na skrajnem severovzhodu države, če ga ni uničila pozeba ali toča, prineslo izvrstno kapljico, tako po kakovosti kot po količini.

Cilj je 25 vitezov

Konzul Borak, nato pa še ambasador ZSRVV Štefan Pavlinjek, sta izrazila zaskrbljenost glede krčenja vinogradniških površin v Sloveniji, ob tem pa omenila tudi problematiko nizkih cen odličnih slovenskih vin, ki po Evropi in svetu dosegajo visoka priznanja in nagrade za kakovost. Spregovorili so tudi o cenah na slovenskem trgu, kjer se vina iz Podravske vinorodne dežele ne morejo kosati z vini iz dežel Posavje in zlasti Primorje.

Borak je še dodal, da si prizadevajo, da bi namesto 20 vsako omizje v prihodnje zastopalo 25 vitezov. Še naprej bodo sodelovali z madžarskimi kolegi in skrbeli za promocijo vinogradniških in turističnih kmetij s severovzhoda države, vsekakor pa bo še več srečanj ekskurzij, povezanih z vinom in vinogradništvom. Letos so že bili na Vinskem festivalu na Madžarskem, pri viteškem kolegu Ludviku Cuku v Lendavskih Goricah pa so predstavili rez.

2024. so uresničili vse cilje.

Seveda tudi na srečanju v Komarnici ni šlo brez žlahtne kapljice in razvajanja z domačimi dobrotami. Ob vitezih so bile življenjske sopotnice, pridružila pa se jim je tudi nekdanja vinska kraljica Martina Breznik Krajnc. Že pred viteško večerjo so vse žene in partnerice prejele Valentinove oziroma dobrovniške orhideje. Kot je dejal Borak, so rožice poklon za valentinovo, gregorjevo, dan žena in materinski dan, predvsem pa so se s cvetjem malce odkupili, saj so vitezi pogosto odsotni zaradi delovnih obveznosti.