Orban Putina po telefonu pozval k takojšnji prekinitvi ognja: to je bil njegov odgovor

Madžarski premier Viktor Orban je danes sporočil, da je ruskega predsednika Vladimirja Putina pozval k takojšnji prekinitvi ognja v Ukrajini, ter povabil voditelje Francije, Nemčije in Ukrajine, da se s Putinom sestanejo v Budimpešti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Putinu sem predlagal, naj razglasi takojšnjo prekinitev ognja,« je na novinarski konferenci dejal Orban in dodal, da je bil ruski predsednik pobudnik današnjega klica. »Na premirje se je odzval pritrdilno, vendar le pod določenimi pogoji,« je še dodal Orban, a pozneje Putinovih pogojev ni podrobneje pojasnil.

Orban ne bo poslal orožja Ukrajini

Madžarski premier ima med vsemi voditelji Evropske unije najtesnejše odnose s Putinom, danes pa je ponovno izrazil nasprotovanje temu, da bi Madžarska poslala orožje Ukrajini in da bi EU uvedla embargo na uvoz ruske energije, od katere je Madžarska zelo odvisna.

Na vprašanje o civilistih, ki so jih po umiku ruskih enot našli mrtve v mestu Buča blizu ukrajinske prestolnice Kijev, pa je odgovoril le, da živimo v času množične manipulacije, ko ne moremo biti prepričani, ali lahko zaupamo lastnim očem. Vseeno pa je v luči dogajanj pozval k večji zaščiti civilistov in dejal, da si želi neodvisno in pošteno preiskavo.