Oratorij bi imeli čez cele počitnice

Skriti kotički Prlekije V organiziranem prostem času so se družine sprehodile po okolici, si ogledale nastop folklorne skupine Leščeček, ustvarjale v rokodelskem centru DUO ter spoznavale za večino nepoznane kotičke Prlekije: Jeruzalem, Kog in Razkrižje.

Vsak dan so pred začetkom dvignili zastavo.

Pod okriljem Zavoda Marianum – Marijanišče je v župniji Veržej potekal poletni mini oratorij za najmlajše s kraljico Estero. Udeležilo se ga je okrog 60 otrok iz župnij Veržej, Križevci pri Ljutomeru in Ljutomer ter od drugod. Za najmlajše je v času oratorija skrbelo 15 animatorjev, vodila sta ga salezijanecin s.. Večji del je potekal v kampu v zemljankah Zavoda Marianum v Veržeju. Vsak dan zjutraj so se udeleženci zbrali, dvignili zastavo in zapeli himno. Vsak dan je bila pripravljena kratka zgodba junakinje oratorija. V štirih dneh so za najmlajše pripravili katehezo, različne prostočasne dejavnosti in delavnice. Mladi so se udeležili plesne delavnice, iz papirja so izdelovali krone, zanimiva je bila tudi kuharska delavnica. Veliko je bilo športnih aktivnosti. Vsak otrok je bil nad ponudbo navdušen in spoznal pomen oratorija in druženja z vrstniki. Za glavno osebo so vzeli kraljico Estero, svetopisemsko osebo, saj je oratorij potekal po priročniku Kraljica Estera. En dan so obiskali motorični park v Borecih v župniji Križevci pri Ljutomeru, kjer so se igrali na različnih igralih, ki so postavljena v parku. Oratorij so zaključili s sveto mašo, ki je bila darovana v župnijski cerkvi sv. Mihaela v Veržeju, ki so jo sooblikovali udeleženci oratorija. V Veržeju so bili salezijanci veseli in srečni, da so po enem letu epidemije covida-19 lahko pripravili mini poletni oratorij za najmlajše. Tudi otroci, ki so se po enem letu spet srečali s starimi prijatelji ter navezali stike, so se razšli z željo, da se bodo prihodnje leto spet srečali. Lepo je bilo tudi slišati otroke, ki so po štirih tednih oratorija dejali: »Jaz bi imela oratorij cele počitnice.« Na svoje domove so odšli duhovno bogatejši. Enotedenski oratorij za družine poteka v Marijanišču v Veržeju že vrsto let, kamor se mnoge družine rade vračajo, in z veseljem sprejemajo novince.