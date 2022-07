Oranžno opozorilo: sonce nas je prebudilo, a nad Slovenijo drvijo črni oblaki

Dan se je začel sončno, popoldne pa se bo oblačnost od severa povečala, napovedujejo pri Agenciji RS za okolje (Arso). Predvsem v severni, osrednji in vzhodni Sloveniji bodo nastajale nevihte, lahko tudi močnejše, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč.

Zaradi možnosti neviht so vremenoslovci vso Slovenijo pobarvali v oranžno opozorilno barvo (za to stopnjo je le še rdeča, stopnjo nižje pa je rumena opozorilna barva), naznanja pa možnost močnejših lokalnih neviht. Tako je na spletni strani Arsa splošno zapisano, da je danes mogoče marsikaj: »Lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare./.../Počakajte na varnem mestu v zgradbi, na prostem poiščite zavetje v zgradbah ali v vozilu. Med nevihto se ne zadržujte pod drevesi ali daljnovodi, udar strele je smrtno nevaren! Ne zadržujte se v bližini hudourniških vodotokov. Ne parkirajte pod drevesi.«

Kakšna je verjetnost toče (zemljevid se samodejno posodablja):