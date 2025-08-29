VREMENSKO OPOZORILO

Oranžno opozorilo Arsa: Zahod in osrednjo Slovenijo lahko zajamejo siloviti nalivi

Danes čez dan bo Slovenija pod vplivom neizrazite hladne fronte.
Fotografija: FOTO: Igor Zaplatil
Odpri galerijo
FOTO: Igor Zaplatil

STA, N. Č.
29.08.2025 ob 07:44
29.08.2025 ob 08:29
STA, N. Č.
29.08.2025 ob 07:44
29.08.2025 ob 08:29

Poslušajte

Čas branja: 1:25 min.

Danes čez dan bo Slovenija pod vplivom neizrazite hladne fronte. V višinah se bo veter še okrepil. V pasovih se bodo pojavljale padavine z nevihtami, ki bodo sprva verjetnejše v zahodni polovici Slovenije, popoldne pa tudi na vzhodu. Arso je za zahodno in osrednjo Slovenijo izdal oranžno opozorilo.

Vlažna in nestabilna zračna masa se bo danes razširila nad Slovenijo. Dopoldan bodo zlasti na severozahodu precej verjetne nevihte z nalivi.

Ne bo deževalo ves dan, lahko pa v kratkem času pade veliko dežja, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Verjetnost za dolgotrajnejše nalive je največja v zahodni in osrednji Sloveniji, zato so za to območje izdali oranžno opozorilo. Čez dan bo ozračje vse bolj nestabilno, zato niso izključene tudi posamezne močnejše nevihte.

Opozorili so, da je vremenski razvoj do določene mere negotov in vse pozvali, da spremljajo osvežene napovedi in opozorila. Danes v večernih urah se bo vremensko dogajanje najverjetneje prehodno umirjalo.

Krajevne plohe in nevihte bodo znova nastajale jutri, v nedeljo pa kaže na sončen pozno poletni dan.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

dež Arso vreme vremenska napoved nevihte

Priporočamo

Oranžno opozorilo Arsa: Zahod in osrednjo Slovenijo lahko zajamejo siloviti nalivi
Katoliški vikend vojaških veščin odpovedali: »Prihajali so neupravičeni pritiski«
Groza na Gorenjskem: učitelj verouka in otroški animator osumljen širjenja posnetkov spolnih zlorab otrok
Obogatijo lahko čez noč: astrološki znaki, ki naj septembra vplačajo loto

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Komentarji:

Priporočamo

Oranžno opozorilo Arsa: Zahod in osrednjo Slovenijo lahko zajamejo siloviti nalivi
Katoliški vikend vojaških veščin odpovedali: »Prihajali so neupravičeni pritiski«
Groza na Gorenjskem: učitelj verouka in otroški animator osumljen širjenja posnetkov spolnih zlorab otrok
Obogatijo lahko čez noč: astrološki znaki, ki naj septembra vplačajo loto

Izbrano za vas

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.