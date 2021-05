Oranžni alarm z močnimi nalivi, ponekod že težave

Previdno na cestah

Agencija RS za okolje (Arso) je za danes za čas okoli 10. ure izdala oranžno vremensko opozorilo. Predvsem v severni Sloveniji so možni krajevno močni in dolgotrajni nalivi ter nevihte, zaradi česar bodo narasli vodotoki, ponekod so možna razlivanja rek.Ponoči je napovedano oblačno vreme, dež z nevihtami se bo razširil nad večji del Slovenije. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo možni krajevno močni nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v vzhodni in severni Sloveniji pa bo proti jutru zapihal veter severnih smeri. Dež bo do popoldneva ponehal, jasnilo se bo.Ob nalivih se bo vodnatost rek povečala do velikih pretokov. Posamezne reke na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem, zlasti v porečju Dravinje, se lahko razlijejo na izpostavljenih mestih ob strugah. Ob nalivih lahko hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki, večja verjetnost za ta pojav je v severnem delu države.Zaradi večjih količin padavin je povsod po državi, predvsem pa v severozahodni in severovzhodni Sloveniji, danes povečana tudi verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov. Na geološkem zavodu zato prebivalce območij, kjer so se v preteklosti že pojavljali plazovi, opozarjajo na pozornost pri spremembah tal, objektov in pobočij. Kot so še sporočili, je treba biti še posebej pozoren na pojavljanje svežih razpok, posedanje, zdrse zemljine in zastajanje vode.Jutri bo dopoldne jasno, popoldne pa spremenljivo s plohami in nevihtami.Obilno deževje povzroča težave tudi na cestah. Na gorenjski avtocesti sta se danes zgodilina štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani ter na vipavski hitri cesti pred Ajdovščino proti Vipavi je zaradi večje količine vode na vozišču promet oviran.Policisti pozivajo k previdnosti, prilagojeni hitrosti vožnje in večji varnostni razdalji. Vremenske razmere so slabe, cesta je mokra in spolzka. Prihaja do vodnega klina – med pnevmatiko in cesto se nabere sloj vode, ki ga pnevmatika ne more več v zadostni meri odvajati. Posledica je izguba oprijema.Vozniki naj vozijo z ustrezno hitrostjo, povečajo varnostno razdaljo in ročno prižgejo luči. V primeru zastoja morajo med ustavljenima kolonama pustiti intervencijsko pot.