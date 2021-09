Oral bo do kolajne na svetovnem prvenstvu

Kmetje so garači in takšen je tudi 43-letni Igor Pate iz Dolenjega Kamenja pri Novem mestu. Zjutraj dela v Adria Mobilu, kjer je vodja skladišča rezervnih delov, popoldne in zvečer na kmetiji, ki jo je nasledil. Z ženo Heleno imata tri otroke. Ob našem obisku so silirali, v hlevu je 21 pitancev. Pate pa ima še eno strast: oranje. Med brazdami. FOTO: Osebni arhiv I.P.Letos sta nova stara državna prvaka v oranju postala prav Igor, zmagal je v kategoriji obračalni plugi, in Anton Filak iz Bele krajine, najboljši v kategoriji plugi krajniki. Letošnje že 64. državno tekmovanje oračev Slovenij...