Oprema še iz časa Janeza Pavla II.

V prestolnici so postajo Gorske reševalne službe ustanovili tri leta po koncu druge svetovne vojne, danes pa v sklopu matične postaje GRS delujejo tudi tri reševalne skupine, RS Ilirska Bistrica, RS Postojna in RS Zasavje. Načelnik GRS Ljubljana Brane Žorž FOTO: Igor MaliTakšna organiziranost je potrebna, saj GRS Ljubljana s svojim delovanjem pokriva velik del Slovenije, od Ospa čez Trnovski gozd do pobočja Hrušice, Polhograjskih dolomitov in Kuma ter južni del Slovenije do meje s Hrvaško. Iztrošene naprave »Gre za okoli 40 odstotkov ozemlja Slovenije, a povsem natančno nismo me...