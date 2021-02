Veliko hitrih testov, delež pozitivnih pa majhen (V ŽIVO)

Po poročanju sledilnika covida 19 so na praznični ponedeljek po Sloveniji opravili 1493 PCR-testov na koronavirus, 204 osebe so bile pozitivne (13,7 %). Precej več je bilo HAT-testov, kar 9760, delež pozitivnih je bil 1,6 odstotka (153 primerov).Trenutno je pri nas 14.437 aktivnih primerov. Delež pozitivnih testov je v upadu, zato smo blizu oranžne faze. Ob 11. uri bodo predstavniki vlade in stroke spregovorili o trenutnem stanju. Konferenco bomo spremljali v živo.Več sledi ...