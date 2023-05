Opravlja najlepši poklic na svetu: Jožica je naj učiteljica (FOTO)

Jožica Frigelj, ki je v tretjem izboru za učitelja/učiteljico leta tokrat slavila, pravi, da opravlja najlepši poklic na svetu. Poučuje razredni pouk na Osnovni šoli Ketteja in Murna Ljubljana. Ob razglasitvi je bila vzhičena in takoj povedala, da bo še naprej delala za otroke, ki so bili v središču njenega zanimanja vse od začetka.

Če boste učiteljica leta, boste zagotovo šli na drugo šolo, jaz pa tega nočem.

Izbor leta pripravlja AmCham Slovenija, a gre za mnogo več kot le naziv, je povedala generalna direktorica AmCham Slovenija Ajša Vodnik: »Celostno želimo podpreti učiteljski poklic, ker se kot gospodarstveniki zavedamo, da je ta tisti, ki uči vse druge. Če naši prihodnosti – našim otrokom – ne bomo omogočili, da bodo lahko vstopali v gospodarski prostor konkurenčno, bo tudi naša država postala nepomembna.«

Vseh pet finalistov je izjemnih učiteljev, ki učencem in dijakom dajejo mnogo več kot »le« znanje. V finalnem glasovanju je tretjino glasov prispevala strokovna komisija, tretjino učitelji v iniciativi Učitelj sem! Učiteljica sem!, tretjino pa javnost. Jožica Frigelj je z nasmehom dejala, da so ji učenci povedali, da so tudi oni glasovali zanjo: »Ko so izvedeli, kdaj je razglasitev, so mi rekli, da bodo držali pesti zame. En fantek pa je rekel, da ne bo: 'Če boste učiteljica leta, boste zagotovo šli na drugo šolo, jaz pa tega nočem.'«

Učenci so nad njo navdušeni. FOTO: Voranc Vogel

Frigljeva je že dobitnica državne nagrade za delo v osnovni šoli, pravi, da je vsaka nagrada neke vrste zahvala: »Za moj trud, za vse, kar sem naredila. Očitno širša javnost prepoznava moje delo kot dobro, vredno priznanja, in zaradi tega sem izjemno počaščena. Moja največja priznanja pa so vsekakor moji učenci in to, kako se v nadaljevanju razvijajo, kako uspevajo v nadaljnjem življenju.«