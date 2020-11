Opravičilo šolarjem, staršem in učiteljem, Arnes pojasnjuje

Noč na Arnesu bo pestra

Ob vstopu v nov šolski teden na daljavo zaradi koronavirusa, so starši znova poročali o velikih težavah otrok s šolo na daljavo in uporabo Arnesove digitalne šolske učilnice Pri Arnesu so se pozno popoldne opravičili za nevšečnosti in sporočili, da je naval velik. Da kljub prejšnijm pripravam, ni šlo vse po načrtu, ko so se na digitalno platformo zgrnili vsi hkrati. »Kljub temu da smo na Arnesu med počitnicami sistem spletnih učilnic znatno izboljšali in pohitrili, še vedno velja, da govorimo o kompleksnem sistemu, ki se je moral v kratkem času prilagoditi stokratni obremenitvi. Današnji dan se je pričakovano začel s povečanim navalom na vse spletne storitve Arnesovega okolja za izobraževanje na daljavo. Sodeč po uporabi različnih storitev, na primer videokonferenc, je bil skoraj dvakrat večji kot 19. oktobra. Ob takem povečanju je težko vnaprej predvideti vsa možna ozka grla, ki se lahko pojavijo na zelo različnih nivojih, od uporabniškega vmesnika, različnih ravni programskega okolja, podatkovnih baz in omrežne komunikacije med deli sistema. Na Arnesu, tako kot institucije, s katerimi sodelujemo in se z izobraževanjem na daljavo ukvarjajo v drugih državah, pridobivamo izkušnje o delovanju sistemov v povsem spremenjenih razmerah.«Kot je zapisaliz Arnesa: »Danes so nekaterim uporabnikom med 8. in 11. uro, gre za delež med 30 in 50 odstotki, upočasnjeno delovale Arnes Učilnice. Stanje Arnes Učilnic je bilo tudi med tem časom neprimerljivo boljše kot 19. oktobra. Ob 11. uri se je stanje normaliziralo in Arnes Učilnice za vse uporabnike delujejo brez težav. Ponoči bomo delali na odpravi težave. Arnes Učilnice je do 15. ure uspešno uporabljalo 131.000 unikatnih aktivnih uporabnikov, ki so naredili skoraj 300.000 uspešnih obiskov in si ogledali več kot 3.000.000 strani. Arnes Učilnice je v časovnem oknu petih minut hkrati uporabljalo več kot 23.000 uporabnikov. Videokonferenčna storitev Arnes VID je v Arnes Učilnicah zabeležila skoraj 1.000 videokonferenčnih sob.«Dodajajo, da je bilo na slovenski izobraževalni portal Arnes Video v zadnjih petih dnevih naloženih več videoposnetkov kot v celotnem letu 2019. Danes so jih uporabniki do 15. ure naložili skoraj 400, na portalu pa smo zabeležili 33.000 ogledov.Spletišča, ki jih gostimo na Arnes Spletu, so do 15. ure zabeležila več kot 3.450.000 obiskov. Arnesova e-pošta je zabeležila 373.000 dostavljenih sporočil in več kot 5.000.000 IMAP in POP3 dostopov.