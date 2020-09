Opozorilo: vlada odsvetuje nakup teh pralnih mask (FOTO)

Bakrov oksid se kot aktivna snov lahko uporablja za zaščito lesa in v EU so bile študije opravljene le za ta namen in ne za zaščito obraza. Vlada to masko odsvetuje. FOTO: Bakrov oksid se kot aktivna snov lahko uporablja za zaščito lesa in v EU so bile študije opravljene le za ta namen in ne za zaščito obraza. Vlada to masko odsvetuje. FOTO: Majola

Maska vsebuje baker in cink. Vlada to masko odsvetuje. FOTO: Maska vsebuje baker in cink. Vlada to masko odsvetuje. FOTO: Copsol

Pisali smo že, da so na vladnem portalu objavili opozorilo, v katerem potrošnikom odsvetujejo nakup obraznih kirurških mask, ki vsebujejo bakrov oksid . Te je mogoče kupiti celo v lekarnah na Hrvaškem, a po testu, ki so ga opravili v slovenskem uradu za kemikalije, predstavljajo tveganje za zdravje. Kot so nam pojasnili z vlade, pa so lahko zdravju nevarne tudi tekstilne maske, ki se jih med drugim lahko kupi v Nemčiji in Švici.Z vlade so nam posredovali nekaj primerov zaščitnih mask, ki vsebujejo bakrov oksid in/ali druge verjetno za zdravje tvegane snovi, kot so titanov dioksid, srebrov klorid ... Navajajo, da jih prodaja več trgovcev prek svetovnega spleta ali kar neposredno. Maske so lahko na videz podobne kot druge tekstilne maske.Na svetovnem spletu je veliko zadetkov potencialno nevarnih mask, a so nam iz vlade posredovali nekaj naključnih primerov, ki jih objavljamo v članku.»Maske vsebujejo dodatne kemikalije, za katere ni bila narejena ocena tveganja za zdravje ljudi, zato tudi niso dovoljene za dajanje v promet in uporabo. Proizvajalci navajajo nepreverjeno učinkovitost proti virusom, prav tako pa ni bil preverjen njihov vpliv na zdravje ljudi. Učinkovine, s katerimi so bile tretirane, niso dovoljene za tako uporabo in niso bile ocenjene za ta namen uporabe na ravni Evropske unije,« so sporočili.Kupcem in uporabnikom svetujejo, naj bodo pozorni na navedbe o pretirani učinkovitosti in naj ne nasedajo reklamnim potezam. Kot pojasnjujejo, gre za agresivno prodajo izdelkov, ki so trenutno aktualni na trgu, ko pa oglaševalce pozovejo k pojasnilom, pa po navadi hipoma izginejo s trga.Ker je nadzor otežen, so se na vladi odločili, da opozorijo na potencialno nevarnost zaščitnih mask, ki se kupijo na nereguliranem trgu.