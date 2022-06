Nad Slovenijo se zgrinjajo črni oblaki, toča že klesti

Visoke temperature so že tukaj, z njimi pa tudi nevarnost neviht. Žal tudi takšnih, ki prinašajo uničujočo točo.

Po trenutnih podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je velika verjetnost toče na Koroškem, zaznavna pa na Bovškem.

Neurje.si na facebooku poroča, da so močne nevihte zajele avstrijski Koroško in Štajersko, od tam pa so se nevihte razširile tudi na Slovenijo: »Eno močnejšo nevihtno celico je zaneslo tudi na našo stran meje, na območje Dravograda in Slovenj Gradca.«

Po trenutnih javljanjih naj bi bili ledenih krogel z neba deležni v Pamečah (Občina Slovenj Gradec).

Kako je pri vam?