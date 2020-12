Opozorilo policije: že trije so zapeljali s ceste

V zadnji uri je več voznikov policiste na območju PU Celje obvestilo o spolzkem vozišču na širšem šentjurskem območju, predvsem na odseku Šentjur–Dobje. Tri vozila so zapeljala z vozišča. Na srečo se udeleženci v prometnih nesrečah niso poškodovali, so sporočili iz PU Celje.Vse voznike opozarjajo, naj vožnjo prilagodijo razmeram na vozišču in naj nasploh, ne le na tem odseku, vozijo strpno in previdno.Preberite tudi:Vremenske razmere, ki se bodo čez dan marsikje lahko še poslabšale, krojijo razmere v prometu tudi drugje po državi. Ponekod po Sloveniji se zaradi nizkih temperatur pojavlja možnost poledice, prilagodite vožnjo danim razmeram. Na primorski avtocesti je promet zaradi prometne nesreče oviran pred počivališčem Lom proti Ljubljani, vozila so na zaviralnem pasu.Zaradi snega so popolne zapore ceste čez prelaz Vršič, regionalne ceste Volče–Solarji in ceste čez Korensko sedlo na avstrijski strani. Zaradi zimskih razmer je obvezna uporaba verig na avstrijski strani prelazov Ljubelj in Korensko sedlo.