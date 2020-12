Opozorilo gasilcev, ki si ga je vredno zapomniti

Robert Okorn apelira na starše, naj čas, ki ga preživljajo v družbi otrok, izkoristijo tudi za njihovo večjo varnost. FOTO: Gbl

Nezavarovane električne vtičnice

Treba jih je tudi poučiti, da so razkužila za roke, ne za uživanje.

Igra z vžigalniki, grelniki in podobnimi predmeti je zelo nevarna.

Padci z višin

lahko preti v stanovanju.

Naša trenutna realnost so ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. In ker druženja skorajda ni več, posamezniki s svojimi družinami ostajajo doma. Morda se zdi, da smo se s tem nekako izognili večjim nevarnostim, a kot pravi svetovalec za javno gasilsko službo pri Gasilski brigadi Ljubljana, ni tako.»Gasilci vedno znova in znova ponavljamo, da je treba tudi doma delovati preventivno, kar pomeni, da sami poskrbimo za svojo varnost,« je jasen sogovornik, ki še posebno poudari, da so nesreče doma najpogostejše pri najbolj ranljivih skupinah – otrocih in starostnikih. Prav otroci lahko v teh dneh, ko so šole zaprte, v stanovanju marsikaj ušpičijo. Pri tem pa se kaj hitro zgodi, da se nedolžna igrica spremeni v tragedijo. Okorn izpostavlja sedem nevarnosti, na katere bi morali biti starši še posebno pozorni.Na prvem mestu je zagotovo ogenj. Starši naj bodo pozorni, da otroci ne bodo imeli dostopa do vžigalnikov, grelnikov in podobnih predmetov, s katerimi lahko povzročimo ogenj in posledično požar. »Igra s tovrstnimi predmeti je zelo nevarna,« poudarja Okorn in svetuje, da je treba otroke podučiti o nevarnosti, ki preti ob uporabi ognja.Druga nevarnost so vroči predmeti, ki nas lahko zelo opečejo. »V stanovanju je mnogo grelnih naprav in vročih predmetov. Nepazljivost pri ravnanju z njimi povzroči opekline. Če se samo malo ozremo okoli sebe, bomo hitro opazili likalnik, pečico, opekač, štedilnik, kamin in še marsikaj. Vroča je lahko tudi skodelica čaja,« razloži Okorn. Zato bi bilo dobro, da se takšne naprave po uporabi izklopi iz električnega omrežja in se jih odmakne iz dosega otrok. »Otroci naj kuharske veščine osvajajo le ob vaši prisotnosti. Pokažite jim, kako je treba ravnati, da ne bo opeklin,« dodaja sogovornik.Ena od zelo velikih nevarnosti, ki pretijo na malčke, je tudi elektrika. »Zelo nevarne so električne vtičnice, saj radi preizkusijo, kaj za vraga se skriva za tema dvema luknjicama. Mogoče želijo biti sami svoji mojstri ter staršem v pomoč in se kar sami lotijo zamenjave žarnice v svetilki,« razloži Okorn in doda, da so lahko zelo nevarni tudi neprimerni električni podaljški. Staršem polaga na srce, naj vtičnice opremijo z zaščito oziroma varovalom. »Ugotovite, kje v vašem domu so nevarne točke, kjer bi otroka lahko stresla elektrika. Poučite ga o nevarnosti elektrike!« je jasen Okorn.Otrokom bi morali pojasniti tudi nevarnost zaradi različnih orodij in naprav. Gre predvsem za škarje, nože, žage, vrtalnike in kosilnice. »V rokah otrok so takšna orodja zelo tvegana. Bodite skrajno pazljivi, kje puščate orodje in naprave med delom. Ko opravite, jih takoj pospravite iz dosega najmlajših,« poudarja sogovornik. Spomni še na nekaj. In sicer na strupene snovi. Prav v času epidemije novega koronavirusa imamo doma, tudi pred vhodom v stanovanje, dezinfekcijska sredstva za razkuževanje rok. »Mnogo se nas je lotilo temeljitega pospravljanja, ko so nam v pomoč razna čistila, loščila ali celo redčila. Vsa takšna sredstva so ob zaužitju smrtno nevarna. Shranjujte jih visoko na policah in v omarah, skratka zunaj dosega najmlajših,« poudarja Okorn in spomni tudi na zdravila. Ta naj bodo shranjena v zaklenjeni omari, da ne bodo mogli do njih in da jih ne bi zaužili oziroma zamenjali za bombone.»Prevelike količine zaužitih zdravil lahko povzročijo velike težave in celo smrt,« je jasen sogovornik. Ne pozabi omeniti padcev, naj bodo z dreves, stola ali pa po stopnicah. Lahko se spotaknemo ob predmete na tleh, mnogokrat so to celo igrače. »Po igranju naj se igrače pospravijo na za to namenjeno mesto. Otroke opozorite na nevarne točke, kjer lahko padejo in se poškodujejo,« še svetuje sogovornik.Na koncu se k staršem obrača z naslednjim apelom: »Čas, ki ga preživljate v družbi otrok, izkoristite tudi za njihovo večjo varnost. Vzemite si čas in jim podajte napotke za varno ravnanje z nevarnimi predmeti. Spodbujajte jih, da razmišljajo o svojem ravnanju ter posledicah, ki jih lahko prinesejo. Pa srečno!«