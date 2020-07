Opozorilo Fursa: Pozor, čas imate le še do jutri

Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 29. 5. 2020 in imajo doplačilo dohodnine, Furs obvešča, da se rok za plačilo izteče 29. 7. 2020. Sicer pa je omenjeni datum natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Zavezancem, ki so na informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 29. 6. 2020, zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.



Ob tem so spomnili še na pravico, da se odmerjeni davek lahko poravna v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke. V primeru vložitve obrazca ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca ter njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni. Priporočajo pa, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje je takoj, ko zavezanec prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku. Več možnosti za plačilo na obroke Zavezanec lahko z vlogo zaprosi za obročno plačilo ali odlog plačila davka. V času obročnega plačila ali odloga plačila tečejo obresti po obrestni meri 2 odstotka letno.



Za globe in druge prekrškovne obveznosti pride v poštev le obročno plačilo.

Na voljo so naslednje možnosti:



• obročno plačilo ali odlog plačila davka zaradi ogroženosti preživljanja (največ 24 mesečnih obrokov oziroma 24-mesečni odlog),

Vlogi se ugodi, če dohodki zavezanca in njegovih družinskih članov ne presegajo predpisanih omejitev. Podatke o dohodkih zavezanca in njegovih družinskih članov pridobi davčni organ sam. Nekatera dokazila mora vlogi priložiti zavezanec, če želi, da se jih upošteva pri obravnavi vloge (dokazila o plačilu preživnine, dokazila o slabem zdravstvenem stanju zavezanca ali njegovih družinskih članov itd.),



• obročno plačilo v največ treh mesečnih obrokih za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti (plačilo v dveh ali treh obrokih se odobri brez preverjanja pogojev),



• obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oziroma 24-mesečni odlog).



Mesečni obrok mora znašati najmanj 20 EUR. Drugih pogojev ni.