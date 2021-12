Opozorilo: če vaš otrok kaže te simptome, takoj v bolnišnico!

Letošnjo jesen je bilo med otroki potrjenih 30.000 okužb s covid-19. Na Pediatrični kliniki je bilo do zdaj hospitaliziranih več kot 80 otrok, 10 med njimi je bilo kritično ogroženih.

Predstojnik službe za alergologijo in revmatologijo in klinično imunologijo UKC Ljubljana Tadej Avčin je opisal težave, ki jih okužba s covid-19 lahko povzroči pri otrocih, predvsem pa je opozoril na večorganski vnetni sindrom. Okužba s covid-19 se pri otrocih kaže na dva načina:

- z akutnimi bolezenskimi zapleti, ko je okužba sveža in je virus še v telesu – otroci imajo buren imunski odziv in so sposobni virus hitro zaustaviti, zato so tovrstne težave redke.

- z avtoimunskimi zapleti, ki se pojavijo vsaj dva tedna po stiku z virusom, ker se buren odziv imunskega sistema ne zaustavi – teh je pri otrocih več, 1 na 1000 ima tovrsten zaplet. Prekomeren imunski odziv povzroči avtoimunske zaplete, med drugim večorganski vnetni sindrom.

Doslej so obravnavali že 49 primerov otrok z omenjenim sindromom, najmlajši je bil star štiri mesece, najstarejši pa 18 let. V novembrskem valu je bil vsak drugi otrok s tem sindromom aktiven športnik in torej zdrav otrok pred okužbo brez drugih bolezni.

Simptomi, na katere morajo biti pozorni starši:

– visoka vročina, ki je drugačna kot pri kakšnem prehladu in traja dlje časa,

– bolečine v trebuhu, bruhanje in driska

– okoli četrtega dneva visoke vročine se pojavijo še izpuščaji.

Če pri otroku opazite te simptome, ga takoj odpeljite v bolnišnico.

Bolnišnično zdravljenje večorganskega vnetnega sindroma povprečno traja dva tedna. Začne se z oceno prizadetosti organov, potem se zdravi z imunoglobini, da se zmanjša vnetni odziv telesa. Pri otrocih z zelo močnim odzivom se zdravi tudi s kortikosteroidi. Poleg protivnetnih zdravil otroci dobivajo še sredstva za zmanjševanje tlaka in za preprečevanje krvi. Seveda pa je zdravljenje odvisno od zdravstvenega stanja vsakega posameznika. Ves čas zdravljenja na intenzivnem oddelku pa so otroci brez prisotnosti staršev, saj je trenutno ne morejo zagotavljati.