Opozorila vremenoslovcev: Slovenijo bodo popoldne zajele nevihte, možno tudi neurje s točo

Popoldne se bodo od severa predvsem v notranjosti začele pojavljati krajevne nevihte, kakšna bo lahko tudi močnejša. Ob tem bo zapihal okrepljen severni veter, poroča Arso. O krajevnih izrazitejših nevihtah z možnostjo toče, pa svarijo na portalu Neurje.si.

Vročina, ki je zaznamovala zadnje dni, se bo umirila, a z njo prihaja tudi vremensko razburkano dogajanje.

Po podatkih Neurje.si se bodo nevihte razvijale predvsem v popoldanskih urah, in sicer v smeri od severa proti jugu. Najbolj izpostavljena območja so označena s 1. stopnjo vremenske ogroženosti, kar pomeni, da lahko lokalno pričakujemo točo, močnejše nalive, pogoste udare strel in sunkovit veter.

Arso poroča, da bo dopoldne še povečini sončno, popoldne pa se bodo od severa začele pojavljati nevihte, predvsem v notranjosti Slovenije. Ob tem bo zapihal okrepljen severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 °C, na Primorskem pa tudi do 35 °C.

V večernih urah naj bi se dogajanje prehodno umirilo.

Kljub prihajajočim nevihtam bo predvsem v južni polovici Slovenije danes velika toplotna obremenitev. Arso opozarja, da je požarna ogroženost naravnega okolja velika skoraj po celotni državi, zato je potrebna izjemna previdnost pri uporabi odprtega ognja, tudi na domačih vrtovih.

Vikend bo bolj umirjen, a s posameznimi nevihami

V soboto se obeta nekoliko bolj stabilno vreme, poroča Arso. Dan bo precej jasen, občasno zmerno oblačen, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem bo zjutraj prisotna šibka burja. Temperature bodo bolj znosne – od 26 do 30 °C, ob morju do 32 °C.

V nedeljo pa bo spet dokaj sončno, vendar sredi dneva in popoldne ne bo izključena kakšna ploha ali nevihta. V noči na ponedeljek naj bi zahodno in osrednjo Slovenijo znova zajele padavine z nevihtami.

Biovreme: Razdražljivost in utrujenost Danes dopoldne bo vpliv vremena še večinoma ugoden, vendar bo sredi dneva in popoldne toplotna obremenitev naraščala, kar se bo pri občutljivih posameznikih kazalo kot notranji nemir, razdražljivost, motnje spanja in hitra utrujenost. V soboto bo vpliv vremena že manj izrazit, toplotna obremenitev bo popustila, kar bo prineslo nekoliko boljšo splošno počutje

Napoved za sosednje regije

Tudi v sosednjih pokrajinah bo danes dopoldne še jasno, nato pa se bodo v Alpah začele razvijati nevihte, ki se bodo širile proti jugu. Ob Jadranu se zvečer pričakuje šibka do zmerna burja.