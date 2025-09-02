OB ZAČETKU ŠOLE

Opozorila Sindikata voznikov avtobusov: »Varnost ni vedno na prvem mestu«

Sindikalisti zahtevajo, da država ne ostaja pasivna, temveč zagotovi ustrezne razmere in učinkovit nadzor.
Fotografija: Vozniki avtobusov so postali multipraktiki, pravijo v njihovem sindikatu. FOTO: Jure Eržen
Vozniki avtobusov so postali multipraktiki, pravijo v njihovem sindikatu. FOTO: Jure Eržen

02.09.2025 ob 07:00
02.09.2025 ob 07:00

Ob začetku šolskega leta se je oglasil Sindikat voznikov avtobusov Slovenije (SVA), ki opominja, da vsak dan več deset tisoč otrok in mladih svojo varnost zaupa avtobusnim voznikom in voznicam. »V Sloveniji ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije D več kot 13 tisoč oseb, a jih le dobrih tri tisoč dejansko opravlja delo voznika avtobusa, kar pomeni, da bi se mnogi lahko vrnili k temu poklicu, če bi bili pogoji dela in plačila za opravljeno delo dostojni,« nakazuje Dušan Vidovič, predsednik SVA.

A tudi samo delo se je od nekdaj precej spremenilo: »Namesto da bi bil voznik avtobusa izključno osredotočen na varno in udobno vožnjo, je postal 'multipraktik', ki poleg vožnje opravlja še delo sprevodnika, čistilca in varnostnika, pogosto za osnovno plačo, ki je daleč od zahtevnosti poklica in odgovornosti, ki jo nosi,« pravi Vidovič.

Vozniško dovoljenje kategorije D ima 13.000 oseb, a le tri tisoč jih opravlja delo voznika avtobusa.

Sindikalisti zahtevajo, da država ne ostaja pasivna, temveč zagotovi ustrezne razmere in učinkovit nadzor nad izvajanjem zakonodaje ter s sistemskimi ukrepi ne le prepreči, ampak tudi zaustavi nadaljnje razvrednotenje tega poklica, kajti: »V SVA opozarjamo, da varnost voznikov in s tem tudi potnikov ni vedno na prvem mestu, saj delodajalci, ki so odgovorni za tehnično brezhibnost vozil, varčujejo pri njihovem vzdrževanju.« SVA pa javnost poziva, naj zahteva »varen, dostopen in zanesljiv javni prevoz za vse potnike«. 

avtobus voznik Slovenija varnost sindikat

